Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania vive cuarta Navidad en guerra bajo ataques rusos y con escasas esperanzas de paz

Ucrania celebró este jueves su cuarta Navidad en guerra entre ataques rusos y con escasas esperanzas de paz, mientras aguardaba la respuesta oficial de Moscú al plan de 20 puntos para poner fin al conflicto elaborado por Kiev y Washington.

Muchas familias, que incluían a soldados de permiso o en rehabilitación, paseaban el día de hoy por las calles de Leópolis (oeste) y de otras ciudades ucranianas, en un intento de absorber al menos un poco de espíritu navideño.

Sin embargo, los cortes de electricidad a escala nacional y los ataques rusos contra el sistema energético, que continuaron durante la noche del 24 al 25 de diciembre y a lo largo de este jueves, amortiguaron el brillo de las fiestas.

El sistema eléctrico y de calefacción de Járkov (noreste), la segunda mayor ciudad del país, sufrieron especialmente a consecuencia de los ataques, que mataron a una persona y dejaron 15 heridos, mientras que las temperaturas caían a 11 grados bajo cero. (Seguir leyendo)