Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Volodímir Zelenski ha revelado los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos para poner fin a la guerra, que abre la puerta a la retirada de las tropas ucranianas en el Donbás

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia / Darek Delmanowicz / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

