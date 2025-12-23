Países Bajos
Al menos nueve heridos en un atropello contra una multitud al este de Ámsterdam
La Policía ha descartado el suceso como un ataque "deliberado"
EP
Al menos nueve personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, como consecuencia de que una mujer, ya detenida, haya atropellado este lunes a una multitud en una localidad al este de la capital neerlandesa, Ámsterdam, lo que la Policía ha descartado como un ataque "deliberado".
"Nueve personas resultaron heridas, al menos tres de ellas de gravedad. A primera vista, no parece un ataque deliberado, pero seguimos investigando", ha señalado la Policía en su cuenta de la red social X.
El incidente ha tenido lugar en Nunspeet, a unos 70 kilómetros al este de Ámsterdam, alrededor de las 18.00 horas de este lunes, cuando una mujer al volante de un vehículo atropelló a un grupo de personas congregadas con motivo de un desfile.
La conductora, una mujer de 56 años originaria del municipio y que también ha sufrido heridas leves, se encuentra detenida. Además de la Policía, se han desplegado efectivos de bomberos, sanitarios y servicios de emergencia.
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Lotería de Navidad 2025 en Córdoba, en directo | El tercer premio del Sorteo de Navidad toca en La Viñuela, Medina Azahara y Montilla
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú inédito para sorprender en Nochebuena y Navidad
- Los grandes municipios olivareros de Córdoba
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Mirandés y el Córdoba CF