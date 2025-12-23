Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que los documentos básicos del plan de paz ucraniano-estadounidense están listos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este lunes que el conjunto básico de los documentos que forman parte de la propuesta de paz elaborada de forma conjunta por Kiev y por Estados Unidos están listos.

"El plan tiene 20 puntos. Probablemente no todo sea perfecto, pero el plan está ahí. Hay garantías de seguridad entre nosotros, la Unión Europea y Estados Unidos, un documento marco", explicó en un acto con los trabajadores del servicio diplomático, en declaraciones citadas por la agencia Interfax.

Por otro lado "existe un documento diferente entre nosotros y los Estados Unidos con garantías de seguridad", afirmó y agregó que éstas "serán las que tendrán que ser consideradas por el Congreso de EE. UU., con sus detalles y anexos".