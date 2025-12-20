Terremoto
Un seísmo de magnitud 5,1 se registra en el centro de Ecuador
El origen del terremoto ha tenido lugar a 41,16 kilómetros de la ciudad de Tena y, por el momento, no se han informado de víctimas o daños materiales
EFE
Un seísmo de magnitud 5,1 se registró este viernes en el centro-oriente de Ecuador, a 41,16 kilómetros de la ciudad de Tena, en la provincia amazónica de Napo, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales.
Según el Instituto Geofísico, el temblor ocurrió a las 16:59 horas (21:59 GMT) a 0,7 grados de latitud sur y 78 grados de longitud oeste.
De acuerdo a la fuente, se produjo a una profundidad de 18 kilómetros.
Varios testigos reportaron en redes sociales que el movimiento también fue sentido en Quito, capital del país, y en los valles aledaños.
Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- El antiguo edificio de la UGT de Córdoba en la calle Marbella volverá a la vida 15 años después de su abandono
- La UCO ya tiene empresa para ejecutar la siguiente gran obra del campus de Rabanales
- Fiestas de Nochevieja en Córdoba: más de una docena de hoteles, bares y discotecas ofrecerán cotillones
- Ya son más de 8.000: el número de personas que espera una VPO en Córdoba sube en casi un millar en un año
- Bueno, bonito y barato': un nuevo modelo para la vivienda pública en la provincia de Córdoba
- Hace 24 años Samuel Eto’o marcó contra el Córdoba CF, ahora su hijo podría jugar el domingo en Mendizorroza
- La urbanización del parque empresarial junto a la Base Logística empezará en el primer trimestre de 2026