Donald Trump y Project 2025: qué se ha cumplido del plan para convertir EEUU en un estado autoritario

"No tengo ni idea de qué es Project 2025"; "no tengo ni idea de quién está detrás"; "no tengo nada que ver. No me lo he leído; no voy a leerlo". En la última campaña presidencial era habitual escuchar a Donald Trump frases como esas, tratando de poner distancia entre él y esa hoja de ruta para su Administración preparada desde 2022 por la ultraconservadora Heritage Foundation, que preside Kevin Roberts.

Ya en esa última campaña, los demócratas, y cualquiera que hubiera estado atento políticamente al republicano, cuestionaban que se le pudiera creer. Alertaban de un radical proyecto que veían como una amenaza a la democracia y al estado de derecho, a los derechos civiles y a la separación iglesia-estado.

Aunque Trump y sus aliados despreciaban como "histeria" esas alertas sobre Estados Unidos encaminándose a un estado autoritario y nacionalista cristiano, en cuanto el mandatario volvió a la Casa Blanca se vio que la supuesta distancia era, en muy buena parte, ficción y la simbiosis, auténtica.

Decenas de órdenes ejecutivas, directivas y otras acciones emprendidas por Trump han llevado a la realidad, e incluso han superado, objetivos marcados en la guía política que fue el pilar principal del Project 2025. Se trataba de un manifiesto de 920 páginas, titulado "Mandato para el liderazgo", en cuya redacción participaron como autores y colaboradores decenas de personas de la órbita de Trump, incluyendo gente que estuvo en su primer Gobierno y ha vuelto al segundo.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, a su llegada al aeropuerto de Ben Gurion, en Tel Aviv, este martes. / NATHAN HOWARD / AP

Entre 47 y 61% cumplido o en marcha

Aunque no es fácil cuantificar el cumplimiento exacto de un texto que proponía cambios estructurales y políticos en prácticamente todas las áreas de gobierno, se calcula que entre el 47 y el 61% de las metas están ya alcanzadas o en marcha.

Una de las páginas web dedicadas a monitorear el avance, que estudia 319 objetivos marcados en 34 agencias, habla del 39% cumplido y de un 21% más al menos lanzado. Otra base de datos que se concentra en 532 propuestas del proyecto de política nacional, del Center for Progressive Reform, aseguraba en la última actualización de octubre que más del 47% de las medidas del Project 2025 se han planteado o completado.

Son porcentajes más bajos que el 64% que Heritage calculó que Trump cumplió en el primer año de su primera presidencia respecto a los objetivos que se marcaron entonces. Pero Project 2025 era más que una lista de metas y era una propuesta de alcance mayor y más profundo que otras anteriores. Y ya en marzo Paul Dans, el arquitecto del proyecto y uno de sus editores (que fue forzado a dimitir cuando a la campaña le interesó la distancia, y que ahora va a retar en primarias al senador Lindsey Graham), usó una gráfica imagen para hablar del cumplimiento de metas: "Más allá de mis sueños más salvajes".

Steve Bannon, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). / EFE

Vought, “el presidente en la sombra”

Si alguien encarna y recuerda el vínculo entre Trump y Project 2025 es Russell Vought, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, en la que ya estuvo en el primer mandato de Trump y que firmó un capítulo abogando por aplicar, como se está haciendo, la teoría del ejecutivo unitario, que acumula en la presidencia un poder sin precedentes.

A Vought, orgulloso representante del nacionalismo cristiano que cala en todo el documento de la Heritage, Susie Wiles lo definió en las explosivas declaraciones a Vanity Fair como un "completo fanático de derechas". La web de investigación ProPublica ha llegado a presentarle como "el presidente en la sombra" y le ha descrito como un "tecnócrata con conocimiento enciclopédico de los entresijos del gobierno". Y aunque fueron Elon Musk y DOGE quienes inicialmente capturaron la atención y los titulares por los recortes en agencias y personal del gobierno, fue él, que desprecia la burocracia federal y se ha hecho adalid del "desmantelamiento del estado administrativo", quien desde el primer momento acometió el empeño, y con una ferocidad destacable.

Vought no se contentó con las propuestas del Project 2025 de debilitar y recortar la ayuda internacional y logró no solo "desradicalizar" USAID sino cerrarlo. También consiguió cumplir otro de los objetivos del manifiesto: eliminar la Oficina de Protección al Consumidor. Con fuerza bruta, ignorando la ley y saltándose al Congreso ha congelado partidas presupuestarias ya apropiadas por las Cámaras. Y durante el reciente cierre operativo hasta Trump, que una vez lo retrató en un vídeo con inteligencia artificial como 'La parca' en referencia a sus letales recortes, prometió que aprovecharían para eliminar "agencias demócratas" y recordó la "fama" de Vought por el Project 2025.

Russell Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca / Agencias

Inmigración, medioambiente, género…

Otras metas que se marcaron en este manual también están mucho más cerca gracias a la presidencia de Trump, incluyendo en términos de política de inmigración y frontera, en materia ambiental o en políticas de género o derechos sociales, donde el actual gobierno de EEUU está implementando valores conservadores extremos.

Project 2025 abogaba por retirar el derecho de ciudadanía por nacimiento en el país, por el uso de militares en la frontera, por dar a autoridades locales y estatales poderes de aplicación de leyes de inmigración, por suspender programas de refugiados o por retirar protecciones temporales que se habían dado a algunos inmigrantes. Todo eso lo ha hecho Trump, aunque algunas medidas aún están en litigio en los tribunales.

El documento marcaba también el objetivo de revertir políticas de la Administración de Joe Biden en materia climática, incluyendo requerimientos sobre eficiencia de combustible de los vehículos. Este mismo mes tumbaba esos requerimientos Trump, que sigue el guión también a la hora de luchar contra la energía eólica o contra lo que llama "mandato" de coches eléctricos (que nunca existió), a la de remodelar la Agencia de Protección Ambiental, eliminar trabajos de justicia climática y permitir más perforaciones.

La embestida contra programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) ha sido otra de las vías centrales en esta hoja de ruta que la Administración Trump ha recorrido, igual que la lucha contra todo lo que definen como woke o lo que llaman "ideología de género", que es un asalto sin precedentes a la comunidad transgénero. Y aunque aún no se han cumplido las propuestas más radicales del Project 2025 en terrenos de salud reproductiva como la retirada de la píldora abortiva mifepristona, continúa el retroceso en acceso a esa salud, a nivel nacional e internacional, y el asalto al aborto (que se menciona en el manifiesto directamente 37 veces, pero indirectamente hasta 150 más).

También se han cumplido metas como eliminar financiación a medios de comunicación públicos y se están dando pasos hacia otros como desmantelar el Departamento de Educación, limitar derechos de voto o reducir el acceso a programas y prestaciones sociales, incluyendo ayudas para alimentos o para acceso a la sanidad pública para los más pobres que Trump ha puesto en marcha con su ley fiscal. Y aunque hay vías de desencuentro visibles en cuestiones como China o la relación con las grandes tecnológicas (cuestiones donde Heritage Foundation querría mano más dura que la que muestra el presidente) el lazo indisociable entre su proyecto y la Administración Trump ha quedado demostrado.

Otro de los elementos que ha probado que la hoja de ruta fue mucho más que un plan conservador genérico ajeno a Trump es que parte de las demandas que se han presentado contra acciones de su segunda presidencia se pudieron preparar previamente. Solo había que leer Project 2025.