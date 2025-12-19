La UE dará un préstamo a Ucrania de 90.000 millones usando deuda conjunta, al fracasar el plan de usar los activos

Los líderes de la Unión Europea han acordado este viernes dar un préstamo a Ucrania por valor de 90.000 millones de euros, que financiarán emitiendo deuda conjunta usando el presupuesto comunitario como garantía, para hacer frente a las necesidades financieras de Kiev, después de que el plan para hacer uso de los activos rusos inmovilizados haya fracasado.

"Hemos aprobado la decisión de proporcionar 90.000 millones de euros a Ucrania durante los próximos dos años. Con carácter urgente, concederemos un préstamo respaldado por el presupuesto de la Unión Europea", ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, al borde de las tres y media de la madrugada. "Ucrania solo reembolsará este préstamo una vez que Rusia pague las reparaciones", ha añadido.

Tras una larguísima negociación en los márgenes de la cumbre, el Consejo Europeo ha optado por la opción que estaba descartada. Tras constatar que el llamado 'préstamo de reparaciones' para Ucrania "requerirá más trabajo", según fuentes comunitarias, han acordado emitir deuda conjunta para garantizar que las necesidades económicas de Ucrania están cubiertas.

Las mismas fuentes apuntaron que los líderes "necesitan más tiempo para analizar los detalles". La traducción es que las condiciones que exige Bélgica para dar el visto bueno al uso de los activos, como que las garantías sean ilimitadas, eran inaceptables para la mayoría. Al concluir la reunión, los Veintisiete lo han descartado.

Los líderes se comprometieron el pasado mes de octubre a hacerse cargo de las necesidades financieras de Ucrania para los próximos dos años. La Comisión Europea calcula que ascienden a unos 136.000 millones, sumando asistencia militar y presupuestaria. Con la decisión de este viernes, los Veintisiete se hacen cargo de un tercio, confiando en que el resto de aliados ponga el resto.

Una opción descartada

Bruselas había puesto sobre la mesa de los líderes dos opciones. La primera, en un principio descartada, pasa por hacer uso del presupuesto comunitario para emitir deuda y dar después un préstamo a Kiev. Esa opción estaba en un principio descartada porque requiere una unanimidad que parecía imposible hasta altas horas de la madrugada, cuando se ha fraguado el acuerdo.

A su llegada a la cumbre, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, había descartado facilitar ningún tipo de ayuda a Ucrania. Orbán alegó que esto solo contribuía a continuar la guerra. Con la oposición de Hungría, usar el presupuesto era imposible. Otros países como Eslovaquia o República Checa habían expresado también reticencias, en particular en lo relativo a la ayuda militar.

La forma que la UE ha encontrado para evitar el bloqueo pasa por una decisión unánime para usar el presupuesto comunitario como garantía para emitir deuda. Pero el préstamo a Ucrania se dará haciendo uso de un mecanismo legal, la cooperación reforzada, que no exige la participación de todos los países. De esta forma, Hungría, Eslovaquia o República Checa no participan técnicamente.

Sin acuerdo para usar los activos

La otra opción suponía hacer uso de los alrededor de 200.000 millones de euros en activos rusos inmovilizados con las sanciones. Una opción que una mayoría apoyaba pero que Bélgica rechazaba. Buena parte de esos activos se encuentran en poder de Euroclear, un depósito internacional de valores. El gobierno belga consideraba el riesgo para su país desproporcionado.

"Somos un socio fiable y estamos dispuestos a hacer sacrificios", dijo el primer ministro belga, Bart de Wever, a su llegada a la cumbre, "no puede haber flexibilidad en asuntos que amenacen la seguridad financiera de Euroclear y Bélgica". Las garantías financieras y legales que reclamaba el belga han resultado inasumibles para el resto de socios europeos, que han optado por el plan B.

Al mismo tiempo, "la Unión se reserva el derecho de hacer uso de los activos inmovilizados para reembolsar este préstamo", ha dicho Costa. La Comisión seguirá trabajando en la posibilidad de hacer uso de esta opción en el futuro. A ojos de Von der Leyen, lo importante es que los activos permanezcan congelados, algo que hizo posible una decisión de los gobiernos la pasada semana.

"Los activos rusos congelados permanecerán bloqueados hasta que Rusia pague las reparaciones a Ucrania", ha asegurado en un comunicado el canciller alemán Friedrich Merz. "Y lo dejamos muy claro: si Rusia no paga las reparaciones, utilizaremos, en plena conformidad con el derecho internacional, los activos rusos inmovilizados para devolver el préstamo", ha subrayado Merz, uno de los mayores defensores de la propuesta.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que también participó en la cumbre, pidió a los líderes una decisión que refuerce a Kiev en las negociaciones de paz y mande un mensaje a Moscú de que "es culpable y deberá pagar reparaciones". Esa decisión no ha sido posible, pero la ayuda mantendrá a flote a Kiev.

Una cuestión urgente

La retirada de Estados Unidos, que ha cerrado prácticamente el grifo de la ayuda militar y financiera a Ucrania, sumada a la necesidad de mantener a Kiev a flote durante la negociación de paz con Rusia, y la sensación de cansancio entre la ciudadanía europea han aumentado la presión sobre el bloque. "Tenemos que tomar una decisión muy sencilla; tenemos que escoger entre dinero hoy o sangre mañana", advirtió el primer ministro polaco, Donald Tusk.

A su llegada a la cumbre, el presidente Antonio Costa aseguró que los líderes no saldrían de la reunión sin un acuerdo. Y así ha sido. Pero la decisión es muy distinta de la esperada: un préstamo usando el presupuesto comunitario, que garantice la estabilidad financiera que Ucrania y Europa necesitan. "El mensaje que hoy enviamos a Rusia es clarísimo. Primero, no han logrado sus objetivos. Segundo, Europa está con Ucrania, hoy, mañana y mientras sea necesario", ha dicho Costa.