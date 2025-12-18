Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Kremlin rechaza la tregua navideña propuesta por Merz y apoyada por Zelenski

Reclutas asisten a ejercicios en un campo de entrenamiento en Ucrania.

Reclutas asisten a ejercicios en un campo de entrenamiento en Ucrania. / Andriy Andriyenko / AP

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

