La Eurocámara valida las salvaguardas para proteger a los agricultores del pacto UE-Mercosur

El Parlamento Europeo dio este martes vía libre a las cláusulas de salvaguarda del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, ideadas para proteger a los agricultores comunitarios de flujos repentinos de productos sensibles, y está listo para negociar su diseño final con los países de la Unión Europea en una semana clave para este pacto. En un voto en el pleno del Parlamento Europeo, los eurodiputados confirmaron que apuestan por reducir los márgenes de incremento de importaciones o caída de precios de estos productos sensibles que darían lugar a una investigación de Bruselas, del 10% que proponía inicialmente la Comisión Europea (y que aceptan los gobiernos europeos) a un 5% en la posición negociadora de la Eurocámara. Esto implica que el Ejecutivo comunitario tendría que investigar cuando se produzca un aumento en las importaciones de estos productos del 5% en comparación con la media de los tres años anteriores o si, por otro lado, el precio de dichas importaciones es al menos un 5% inferior al del producto europeo comparable.

Si se determina que un incremento de importaciones en productos como ternera, pollo, lácteos, azúcar o etanol han causado un "daño significativo" a los productores europeos, la UE puede suspender las ventajas de entrada de estos productos al mercado comunitario. Esta posición negociadora, que salió adelante por 431 votos a favor, 161 en contra y 70 abstenciones, mantiene también la apuesta por reducir la duración máxima de estas investigaciones a la mitad de lo previsto (de seis meses a tres en general y de cuatro a dos meses para los más sensibles) y limita asimismo los plazos para imponer las medidas provisionales.

Los negociadores del Parlamento Europeo se verán este mismo miércoles por la tarde con la presidencia danesa del Consejo, que este semestre representa a los gobiernos europeos, para una ronda de negociaciones con el fin de tratar de llegar a un acuerdo sobre la forma final de las cláusulas de salvaguardia bilaterales.

Los países de la UE habían aceptado la propuesta original de Bruselas, que incluía investigaciones más prolongadas y umbrales más permisivos antes de que se activaran las alarmas.

El objetivo de las negociaciones de urgencia es tratar de sortear el veto de países como Francia e Italia al pacto para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pueda viajar este fin de semana a Brasil para la firma definitiva del pacto tal y como estaba previsto.

Francia -el país más relevante que aún mantiene el rechazo al pacto- ha establecido tres condiciones para su apoyo al acuerdo con Mercosur: cláusulas de salvaguarda sólidas y operativas, medidas similares para proteger a los ciudadanos y garantizar una competencia leal aplicando las mismas normas a los productos importados que a los productos europeos y controles a las importaciones.