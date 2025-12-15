La nueva directora del MI6 británico alerta de las amenazas "cada vez más complejas" de Rusia y China

La nueva directora del MI6, Blaise Metreweli, alertará este lunes de la necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico para hacer frente a las amenazas "cada vez más complejas" de Rusia y China. En su primer discurso al frente de la principal agencia de inteligencia británica, cuyas líneas generales han sido adelantadas por el Ministerio de Exteriores, Metreweli ha planteado como principales retos la disrupción tecnológica y las amenazas híbridas relacionadas con el terrorismo y la manipulación de la información, algo a lo que sólo se puede hacer frente con la "creación de alianzas" y con el "aprovechamiento de la tecnología".

"El dominio de la tecnología debe impregnar todo lo que hacemos. No solo en nuestros laboratorios, sino también sobre el terreno, en nuestras técnicas operativas y, lo que es más importante, en la mentalidad de cada agente. Debemos sentirnos tan cómodos con las líneas de código como con las fuentes humanas, y dominar Python con la misma fluidez con la que hablamos varios idiomas", alertará en su discurso desde la sede de la organización en Londres, previsto para esta tarde.

El Ministerio de Exteriores ha impuesto sanciones contra varias entidades rusas que llevan a cabo una "guerra de información", así como contra dos empresas con sede en China por su "campaña de actividades cibernéticas indiscriminadas" contra el Reino Unido y sus aliados. El objetivo es sacar a la luz las "actividades perjudiciales" que amenazan la seguridad nacional.

Advertencia a Putin

La jefa del MI6 ha puesto el foco especialmente en Rusia, cuyas políticas califica de "agresivas, expansionistas y revisionistas", y en su presidente, Vladímir Putin. "La exportación del caos es una característica, no un error, del enfoque ruso hacia el compromiso internacional; y debemos estar preparados para que esto continúe hasta que Putin se vea obligado a cambiar su estrategia". Mientras tanto, señala Metreweli, el Reino Unido seguirá prestando apoyo a Ucrania en materia de inteligencia. "Putin no debe tener ninguna duda: nuestro apoyo es inquebrantable. Mantendremos la presión que ejercemos en nombre de Ucrania".

Este desarrollo tecnológico debe ir acompañado, sin embargo, del "redescubrimiento de una humanidad compartida" a la hora de tomar decisiones, según Metreweli. "El reto definitorio del siglo XXI no es simplemente quién maneja las tecnologías más poderosas, sino quién las guía con mayor sabiduría. Nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestra humanidad dependen de ello".