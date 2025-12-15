Arsen Ostrovsky, abogado israelí: sobrevivir al ataque de Hamás el 7-O y ahora al de la playa de Australia

Superviviente por partida doble. El abogado ISRAELÍ Arsen Ostrovsky, director de la oficina de Sídney del Consejo de Asuntos Australia/Israel y Judíos, puede arrogarse la hazaña de haber sobrevivido al atentado de Hamás del 7-O y, ahora, al ataque de en la playa australiana de Bondi mientras se llevaba a cabo la celebración judía de Janucá.

El prominente abogado Ostrovsky había salido airoso dos años antes al ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel y, en la actualidad, se encontraba en Australia para colaborar con la comunidad judía y combatir el antisemitismo. Firma habitual en el 'The Jerusalem Post', Ostrovsky había advertido hace tan solo dos semanas sobre el "alarmante aumento del odio contra los judíos desde el 7 de octubre, incluido el vandalismo de lugares emblemáticos australianos que están siendo utilizados como plataformas de intimidación e incitación contra la comunidad judía". Se refería a un incidente relacionado con grafitis ocurrido en la misma playa donde el domingo se produjo la masacre.

«[Estoy] en el hospital recuperándome ahora porque una bala rozó mi cabeza provocando una gran hemorragia.Los médicos dijeron que fue un milagro que sobreviviera; estuvo así de cerca. Ya me han suturado. Lo peor fue estar separado de mi esposa y mis hijos en ese momento. Recibí el impacto cuando fui hacia ellos. Gracias a Dios, ellos lograron salir ilesos. Fue un auténtico baño de sangre, con niños y personas mayores por todas partes. Pero también fue increíble ver cómo todos se apresuraron a ayudar». Así recogía el periódico 'The Jerusalem Post' las primeras impresiones del abogado.

"Nunca pensé que vería esto en Australia, jamás en mi vida", añadió para solicitar una mayor persecución legal del antisemitismo y más protección de las autoridades para la comunidad judía.

El incidente ha provocado una oleada de condenas y ha reabierto el debate sobre el aumento del antisemitismo global, con particular alarma en las comunidades judías de Oceanía, América y Europa. Australia es un país donde, hasta este episodio, la violencia contra la comunidad judía había sido excepcional.

Derechos humanos

Ostrovsky es un destacado abogado de derechos humanos y director ejecutivo del International Legal Forum. Ha escrito y coescrito numerosos artículos de opinión sobre derecho internacional y antisemitismo, entre ellos un análisis jurídico que refuta las acusaciones de genocidio contra Israel y un apunte sobre Irán y la seguridad global.

Precisamente a principios de mes, datos citados por el periódico de Jerusalén mostraron un fuerte aumento de los incendios provocados y del antisemitismo violento en Australia este año, con un total de 1.654 incidentes registrados por el Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano.