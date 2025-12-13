Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El último gran ataque nocturno ruso deja a Odesa y a otras tres regiones de Ucrania sin electricidad

Un nuevo ataque ruso a gran escala con más de 450 drones y 30 misiles ha dejado sin electricidad las regiones de Odesa, Dnipropetrovsk, Chernígov y Mikolaiv, según ha podido confirmar primero el Ministerio de Energía del país, y después el propio presidente Volodmir Zelenski.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Zelenski ha informado que dos personas han resultado heridas en Odesa (cuatro, según ha indicado posteriormente el Ministerio de Exteriores ucraniano) tras el ataque ruso, que ha alcanzado más de una decena de instalaciones civiles en todo el país y dejado "a miles de familias sin electricidad".