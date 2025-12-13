En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos ciudadanos rusos muertos tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El último gran ataque nocturno ruso deja a Odesa y a otras tres regiones de Ucrania sin electricidad
Un nuevo ataque ruso a gran escala con más de 450 drones y 30 misiles ha dejado sin electricidad las regiones de Odesa, Dnipropetrovsk, Chernígov y Mikolaiv, según ha podido confirmar primero el Ministerio de Energía del país, y después el propio presidente Volodmir Zelenski.
En un comunicado publicado en su cuenta de X, Zelenski ha informado que dos personas han resultado heridas en Odesa (cuatro, según ha indicado posteriormente el Ministerio de Exteriores ucraniano) tras el ataque ruso, que ha alcanzado más de una decena de instalaciones civiles en todo el país y dejado "a miles de familias sin electricidad".
El ejército ruso dice haber liquidado una unidad de mercenarios colombianos en Járkov
El ejército ruso dice haber liquidado una unidad de mercenarios colombianos durante combates en la región fronteriza ucraniana de Járkov, donde Rusia intenta crear una franja de seguridad, informaron este sábado fuentes de las fuerzas de seguridad rusas.
Los colombianos murieron en el marco de la ofensiva rusa en la ciudad de Vovchansk por parte de las tropas de la agrupación militar rusa Séver (Norte), señaló la fuente a la agencia TASS.
Kim Jong Un confirma la muerte de otros 9 soldados norcoreanos en Rusia
El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha confirmado el fallecimiento de nueve soldados del Ejército Popular de Corea (KPA, por sus siglas en inglés) que prestaban servicio junto a las Fuerzas Armadas rusas en la guerra con Ucrania, en el marco de la cooperación entre Pyongyang y Moscú, que han registrado un acercamiento notable durante los últimos años.
"Salvo la desgarradora pérdida de nueve vidas, todos los oficiales y soldados del regimiento han regresado a la patria, y les expreso mi agradecimiento por ello", ha expresado Kim durante su intervención --recogida por la agencia oficial KCNA-- en la ceremonia de bienvenida de la Unidad de ingenieros del Ejército norcoreano en el extranjero.
Dos ciudadanos rusos muertos tras un ataque con drones ucranianos en Sarátov
Al menos dos personas han fallecido este sábado en la región rusa de Sarátov tras un ataque de vehículos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que también ha provocado daños en una refinería de petróleo de la zona.
"Varios apartamentos de un edificio residencial resultaron dañados como consecuencia del ataque con drones. Todos los servicios de emergencia involucrados en la limpieza se encuentran en el lugar. Dos personas fallecieron. Nuestras condolencias a las familias y amigos. Se les brindará todo el apoyo necesario", ha notificado el gobernador de la región, Roman Busargin, en su canal de Telegram.
Zelenski anuncia nuevos contactos en Alemania y EEUU sobre seguridad y reconstrucción
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes nuevos contactos sobre el fin de la guerra con sus socios que tendrán lugar en Alemania y Estados Unidos y se centrarán respectivamente en las garantías de seguridad que pide Kiev para la posguerra y en la reconstrucción de Ucrania tras el conflicto. "En Alemania están en marcha los preparativos para el trabajo de nuestro grupo militar centrado en los detalles de las garantías de seguridad para Ucrania", escribió en X Zelenski, que agregó que la delegación de Kiev estará liderada por el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov.
Un buque turco se incendia tras un ataque ruso sobre un puerto ucraniano en el mar Negro
Las autoridades ucranianas han informado de que se ha declarado un incendio en un buque de Turquía que se encontraba amarrado en el puerto de Chornomorsk, ubicado en la región de Odesa, tras un ataque con drones y misiles perpetrado por las fuerzas rusas contra la infraestructura portuaria del mar Negro. El viceprimer ministro para la reconstrucción de Ucrania, Oleksii Kuleba, ha detallado en Telegram que Moscú sigue "atacando sistemáticamente la infraestructura portuaria, que proporciona transporte de alimentos y carga para los mercados mundiales".
La UE reforzará el lunes las sanciones a barcos rusos y abordará garantías seguridad a Ucrania
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) tienen previsto dar luz verde el lunes a más sanciones contra buques que ayudan a Rusia a esquivar las restricciones a su petróleo, y abordar las garantías de seguridad para apuntalar el futuro de Ucrania mientras continúan los contactos para la paz. Los ministros mantendrán una conversación con su homólogo ucraniano, Andrí Sigiba, quien les informará de primera mano sobre la situación en Ucrania y en la primera línea de batalla, antes de tratar de manera restringida cómo reforzar los compromisos de seguridad con Ucrania, indicaron fuentes comunitarias.
La UE acuerda congelar indefinidamente los activos rusos, que podrán destinarse a Ucrania
Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes la inmovilización de manera indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitiría destinarlos a financiar la reconstrucción del país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.
Ataques en Odesa
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, denunció este viernes que un ataque ruso con misil provocó daños en un barco en el puerto del mar Negro de Chornomorsk, en la región de Odesa. “El ataque ruso de hoy, como muchos otros, no podía tener ningún tipo de objetivo militar. Un barco civil resultó dañado en el puerto de Chornomorsk”, escribió el presidente ucraniano en X.
Merz recibirá a Zelenski
El canciller de Alemania, Friedrich Merz recibirá el lunes en Berlín al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para tratar las negociaciones de paz impulsadas por EE.UU., un encuentro al que se sumarán por la tarde "numerosos" líderes europeos, así como los responsables de las instituciones comunitarias y de la OTAN, informó el Gobierno germano.
