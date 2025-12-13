Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Al menos siete muertos por el derrumbe de viviendas y edificaciones en el norte de la Franja de Gaza, en medio de la tormenta polar

Un joven herido yace en una tienda de campaña rodeado de su familia en Gaza.

Un joven herido yace en una tienda de campaña rodeado de su familia en Gaza. / Abdel Kareem Hana / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. El alcalde de Córdoba a los trabajadores de Hitachi: 'No vamos a priorizar una inversión empresarial por delante de derechos laborales o despidos
  2. Calma en Córdoba a la espera de la tormenta: estos son los nuevos avisos de la Aemet para los próximos días
  3. La Junta expedienta a un centenar de edificaciones y parcelas irregulares en 2025 en Córdoba
  4. El alcalde de Córdoba anuncia el entoldado de las dos principales calles del recinto ferial de El Arenal para evitar el calor
  5. Un estanco de Córdoba reparte casi 700.000 euros a las puertas de El Gordo: «Es un chute económico y emocional»
  6. El alcalde de Belalcázar, también señalado por acoso sexual: 'No es una trabajadora del Ayuntamiento
  7. La Primitiva deja un premio de casi 700.000 euros en Córdoba
  8. Así lucirá el entoldado de la Feria de Mayo en Córdoba: 6.000 metros cuadrados de toldos contra el calor

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de diciembre

