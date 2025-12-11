Gran seguimiento en Portugal de la huelga general en contra la reforma laboral del Gobierno

El secretario general de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), Tiago Oliveira, aseguró que la huelga general que se celebra este jueves en Portugal para protestar contra la reforma laboral planteada por el Gobierno de Luís Montenegro está teniendo una "gran participación" tanto en el sector público como el privado en sus primeras horas.

En unas declaraciones a Efe durante un piquete a la entrada del Hospital de Santa María, uno de los mayores de Lisboa, Oliveira aseguró que la huelga "está siendo un éxito". "Basta ver la ciudad y ver que está vacía, y esto es una prueba de la adhesión de los trabajadores a este llamamiento que ha hecho la CGTP para participar activamente en la huelga general", dijo Oliveira.

El sindicalista subrayó que "hay que dar una respuesta contundente al ataque que hay en marcha por parte del Gobierno, a los cambios a la legislación laboral que son profundamente negativos para el mundo laboral". "Estamos hablando del aumento de la precariedad -siguió-, de la desregulación de los horarios de trabajo, facilitar los despidos, atacar el derecho a la huelga, esto es lo que está sobre la mesa y ante este ataque hay una respuesta que es la lucha de los trabajadores".

Transportes bajo mínimos

El metro de Lisboa lleva cerrado desde la medianoche y permanecerá así toda la jornada, mientras que tampoco hay autobuses urbanos circulando. Carris, la empresa gestora del transporte público en superficie de la capital, ha garantizado el funcionamiento de 12 líneas sin determinar los horarios.

Tampoco funcionan los trenes de media ni larga distancia en todo el país, y en el aeropuerto internacional Humberto Delgado, la aerolínea portuguesa TAP prevé operar un tercio de sus vuelos. La española Air Europa ha cancelado los 16 vuelos que tiene hacia o desde Portugal e Iberia ha reducido sus rutas hasta en un 75%.

La huelga general, la primera en 12 años en Portugal, comenzó la pasada medianoche y se prolongará durante 24 horas.

Los principales sindicatos del país han convocado esta jornada de protesta contra el proyecto de reforma laboral propuesto por el Ejecutivo de Montenegro (centroderecha) que, según los representantes de los trabajadores, facilita el despido, desregula los horarios y afecta a derechos como el permiso de lactancia.

El Gobierno "quiere acabar con el derecho a tener una vida estable, una vida digna con perspectivas de futuro", aseguró Oliveira anoche, según la agencia Lusa.