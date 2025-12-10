La ONU advierte de que la UE padece una erosión de los derechos humanos fundamentales

La Unión Europea (UE) también padece una erosión de los derechos humanos fundamentales. Así lo ha advertido este miércoles el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Actualmente, "en aproximadamente la mitad de los Estados miembros de la UE se ha producido una reducción del espacio cívico", ha recordado Türk, subrayando la importancia de preservarlo. "El espacio cívico es lo que nos permite prosperar: necesitamos un entorno abierto y libre, poder expresar nuestras opiniones, protestar cuando sea necesario y asociarnos. Sin embargo, observo muchas tendencias —incluidos debates políticos— que buscan restringir ese espacio, especialmente en materia medioambiental, climática o migratoria", ha alertado.

El ciberespacio

La regulación digital, por ejemplo, es uno de los grandes desafíos, ha opinado. "Europa ha realizado una contribución enormemente valiosa a nivel mundial", ha señalado Türk. No obstante, "ahora surgen tendencias y debates que sugieren que quizá deberíamos relajar las normas", ha advertido, expresando su deseo de que los 27 Estados miembros no sigan ese camino.

En esta línea, el alto funcionario también ha criticado las actuales políticas migratorias de varios países. "Si observo el debate sobre migración hoy, especialmente a nivel político, veo que a menudo se deshumaniza a los migrantes y refugiados. Nunca deberíamos comenzar deshumanizando a ningún grupo", ha afirmado, al recordar que "esa es una pendiente muy resbaladiza".

Italia, en caída

La advertencia de la ONU se suma a otras lanzadas en los últimos días sobre diversos Estados miembros de la UE. Italia, que atraviesa retrocesos preocupantes según distintos informes, es uno de estos casos.Según el informe más reciente de Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país ocupa ahora el puesto 49 en libertad de prensa, tres lugares por debajo de su posición en 2024, lo que lo convierte en el peor clasificado de Europa occidental. Aún más inquietante es la evaluación del Civicus Monitor, que ha degradado a Italia a la categoría de país con un "espacio cívico obstruido", situándola casi al mismo nivel que la Hungría de Viktor Orbán.