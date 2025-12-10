Tragedia en la ciudad de Fez
Al menos 19 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Fez (Marruecos)
El siniestro se produjo en la noche del martes al miércoles en la ciudad de Fez, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron
EFE
Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos.
El siniestro se produjo en la noche del martes al miércoles en el barrio Mostaqbal, en Fez, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron, según informaron este miércoles las autoridades locales.
Se trata de un "balance preliminar", según las mismas fuentes que señalaron que en los dos edificios vivían en total ocho familias.
"Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate", informaron las fuentes.
En el lugar del siniestro, las autoridades tomaron medidas para asegurar el perímetro de los edificios derrumbados y evacuar a los habitantes de las viviendas colindantes.
Las personas heridas fueron trasladadas al Centro Hospitalario Universitario de Fez para recibir la atención médica necesaria, apuntaron las fuentes que añadieron que las operaciones de búsqueda continúan para rastrear entre otras cosas si puede haber otras víctimas entre los escombros.
