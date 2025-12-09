Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski insiste en que no cederá territorio y prepara una nueva revisión del plan de paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró tras reunirse el lunes en Londres y Bruselas con líderes europeos y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no tiene derecho a ceder a Rusia ningún territorio y que espera presentar este mismo martes a los negociadores estadounidenses que llevan a cabo los actuales contactos a dos bandas con los rusos un nuevo plan de paz revisado según la posición de Kiev.

“¿Si contemplamos la cuestión de dar cualquier territorio? No tenemos, según la ley, ningún derecho. Según la ley ucraniana, según nuestra Constitución, según la ley internacional, si somos justos. Y tampoco tenemos el derecho moral”, dijo Zelenski en una rueda de prensa después de sus reuniones con los europeos del lunes.