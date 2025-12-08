Trump aprueba un rescate de 12.000 millones de dólares a los agricultores de EEUU, golpeados por sus aranceles

A Donald Trump le gusta presumir de que sus aranceles son, supuestamente, maná para la economía de Estados Unidos. Habla de lo que consiguen recaudar y de cómo sirven para llevar a otros países a negociar acuerdos bilaterales supuestamente ventajosos para EEUU. La realidad, no obstante, le lleva la contraria y le obliga a dar pasos para tratar de calmar las angustias, decepciones y miedo de una comunidad, la del campo, que es parte fundamental de su base electoral.

Esas verdades de una economía golpeada tanto por los aranceles como por el coste creciente de la producción se han manifestado este lunes, cuando Trump ha anunciado ayudas por valor de 12.000 millones de dólares para granjeros de su país. El rescate se esperaba desde hace meses.

Lejos de reconocer el impacto que su propia estrategia de guerra comercial está teniendo, Trump ha tratado de culpar a su predecesor, Joe Biden. Lo ha hecho durante una mesa redonda a mediodía en la que ha anunciado las ayudas y en las que han participado, entre otros, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de la de Agricultura, Brooke Rollins, así como de legisladores y representantes de la industria agrícola.

Fondos

Aunque Trump ha afirmado que el dinero sale de lo recaudado por sus aranceles, la inmensa mayoría de los fondos (11.000 millones) van a salir de un programa creado en el Departamento de Agricultura que lleva el nombre de “asistencia puente a los granjeros” y se va a destinar a productores de maíz, algodón, sorgo, soja, arroz, trigo y patatas y a ganaderos.

El resto del dinero, según ha explicado Rollins, irá a productores de fruta, vegetales y otras de las llamadas “cosechas de especialidad” no cubiertos por el programa de Agricultura.

Se espera que los granjeros empiecen a recibir como pronto en febrero de 2026 los fondos, y estos serán solo el primero de varios programas de ayuda, según ha anunciado Trump.

China

La estrategia de guerra comercial de Trump ha tenido un gran impacto en los granjeros, especialmente por la respuesta de China. Pekín, en respuesta a los gravámenes de Trump, detuvo compras de productos de EEUU, especialmente de la soja, para la que es el principal mercado, y acudió a otros países como Argentina o Brasil para sus importaciones.

Aunque tras las últimas negociaciones el gobierno de Xi Jinping acordó una tregua y reactivar las compras, persisten daños, incluido el de retrasos en las compras y el de la incertidumbre. Y aunque Trump en la mesa redonda ha dicho que cree que puede mejorar los compromisos de cantidades de compra de Xi, el secretario del Tesoro el domingo había acusado a China de haber estado usando a los granjeros de soja estadounidenses como “peones en las negociaciones comerciales”.

Pese a los esfuerzos de Trump de responsabilizar a Biden ya en su primer mandato, cuando también abrió una guerra comercial y cuando China ya boicoteó productos estadounidenses, el republicano necesitó poner en marcha un rescate del campo, entonces de 20.000 millones de dólares.

Durante la presidencia de Biden subieron los precios asociados a la agricultura como el fertilizante, las semillas o la maquinaria pero en esta segunda presidencia de Trump también han seguido subiendo. Ese alza hunde otra de las afirmaciones que suele hacer Trump, que presume, en falso, de haber rebajado los precios y que dice que las quejas sobre el coste de la vida son una "invención" y un "timo" del que responsabiliza a los demócratas.

Los agricultores, además, destacan otro problema añadido: por distintos factores en los mercados, los precios que se están pagando por sus cosechas están bajando.