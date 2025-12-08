Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

En Directo
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
El Ejército israelí mata a tiros a un palestino que estaba tirando piedras en Cisjordania
El Ejército israelí ha anunciado que ha matado a tiros a un joven palestino después de que sus militares abrieran fuego contra un grupo que estaba tirando piedras en el norte de Cisjordania, donde las Fuerzas de Defensa de Israel llevan instaladas desde principios de año tras expulsar por la fuerza a los residentes de los campamentos de desplazados de la zona. "Tres terroristas", reza el comunicado militar, "lanzaron piedras a una carretera central, poniendo en peligro a los residentes que viajaban por el lugar". "Las fuerzas respondieron disparando contra los terroristas, matando a uno y neutralizando a otro. El tercer terrorista fue arrestado, no hubo bajas entre nuestras fuerzas", ha concluido el Ejército.
El jefe del Ejército israelí declara la línea provisional de alto el fuego en Gaza como una "nueva frontera"
El jefe del Ejército de Israel, el general Eyal Zamir, ha descrito este domingo a la llamada "línea amarilla", que delimita las posiciones avanzadas de los militares israelíes dentro de Gaza, se trata de una "nueva frontera" frente al carácter provisional que, en principio, debería tener esta vanguardia. "La Línea Amarilla es una nueva frontera, un frente avanzado tanto ofensivo como defensivo para nuestras comunidades", ha indicado el general durante una visita a las posiciones israelíes en Beit Hanun y Yabalia, y en comentarios recogidos por la página del Ejército.
Merz avisa a Netanyahu de que no anexione Cisjordania; él responde que es "tema de debate"
El canciller alemán, Friedrich Merz, avisó este domingo en Jerusalén al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que su país no puede llevar a cabo "ninguna medida" anexionista en el territorio palestino de Cisjordania y el mandatario israelí le contestó que eso es aún "tema de debate".
Merz y Netanyahu dieron una rueda de prensa conjunta durante la visita a Israel del canciller alemán, el primer líder de un gran país europeo en viajar al país desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra Netanyahu por su posible implicación en crímenes de guerra en Gaza.
Durante sus palabras introductorias, Merz afirmó rotundo que "no puede haber medidas anexionistas en Cisjordania", y abundó en que no se puede producir "ninguna medida formal, política, estructural o de otro tipo que equivalga a una anexión".
Catar defiende su papel mediador para la tregua en Gaza y niega financiar a Hamás
El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdurrahmán al Thani, defendió este domingo el papel de su país como mediador para alcanzar el alto el fuego en Gaza y rechazó las acusaciones de que Doha financie a Hamás, algo que aseguró surgió con iniciativas coordinadas con Estados Unidos e Israel.
En una entrevista con el comentarista estadounidense de extrema derecha Tucker Carlson en el marco del Foro de Doha, Al Thani afirmó que la presencia de representantes de Hamás en la capital catarí es tan solo parte del "concepto de mediación, que es ofrecer un lugar seguro para que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo para poner fin a las guerras".
Además, el ministro defendió los fondos cataríes de ayuda a la población de Gaza, que no van destinados al grupo islamista palestino Hamás, dinero además que surgió de iniciativas coordinadas con Estados Unidos e Israel.
Netanyahu pide "desradicalizar Gaza" en una tercera fase "como se logró en Alemania"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió este domingo implementar una "tercera fase" del plan de paz auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para Gaza que consista en "desradicalizar" la Franja.
"Como le mencioné al canciller, hay una tercera fase: desradicalizar Gaza, algo que también se creía imposible, pero se logró en Alemania", dijo Netanyahu en una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Fridrich Merz, después de que ambos líderes sostuvieran una reunión de alto nivel en Jerusalén.
El primer ministro israelí había asegurado minutos antes que la primera fase del plan de paz "ha terminado", pero que ahora es momento de una segunda parte "aún más difícil" y, posteriormente, se dará paso a esa tercera fase que sacó hoy a colación por primera vez.
Netanyahu "intentará socavar" la tregua y hacer limpieza étnica en Gaza
El dirigente palestino Mustafa Barghouti, que lidera el partido Iniciativa Nacional Palestina, alertó este domingo que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "intentará socavar la implementación del plan de paz" de la Franja de Gaza, ya que "no ha abandonado la idea" de cometer una limpieza étnica en el enclave.
"En la práctica, la guerra continúa y, en mi opinión, Netanyahu intentará socavar la implementación del plan de paz, el llamado plan de paz", dijo Barghouti en declaraciones a EFE en los márgenes del Foro de Doha, en Catar, donde denunció que "Israel continúa con sus operaciones militares y siempre busca excusas para lanzar ataques".
El plan de paz, auspiciado por el presidente estadounidense Donald Trump y que entró en vigor el 10 de octubre, estipulaba un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en manos del grupo islamista Hamás y la excarcelación de presos palestinos, entre otros puntos, pero ambas partes se han acusado de violar el pacto.
Merz visita por primera vez Israel como canciller alemán tras pedir que abandone su anexión de Cisjordania
El canciller alemán, Friedrich Merz, ha llegado este sábado a Israel en su primera visita como jefe de Gobierno y tras realizar una escala previa en Jordania donde ha pedido abiertamente a las autoridades israelíes que desistan en sus intentos de anexión de Cisjordania; todo ello a pocas horas de una cuestionada reunión que mantendrá este domingo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, bajo orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la Humanidad en Gaza. "Hay que mantener el camino hacia un Estado palestino. Por lo tanto, no puede haber ninguna medida de anexión en Cisjordania, ni formal ni política, ni estructural, ni fáctica, ni de ningún otro tipo que equivalga a la anexión de la región", manifestó Merz durante su visita a territorio jordano. "Queremos ayudar a sentar las bases de un nuevo orden en todo Oriente Próximo y debe ser un orden en el que israelíes, palestinos y sus vecinos árabes, como ya he dicho, puedan vivir verdaderamente en paz, libertad, seguridad y dignidad duraderas", añadió Merz tras la reunión con el rey Abdalá II de Jordania, en una nota enviada por Cancillería.
Las autoridades de Gaza cifran en más de 360 los muertos por ataques israelíes desde el alto el fuego
El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado este sábado de que más de 360 personas han muerto desde la entrada en vigor del alto el fuego tras el acuerdo con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.
En las últimas 48 horas, los servicios de rescate han recuperado los cuerpos de seis personas (una en las últimas horas, cinco entre los escombros de ataques previos) mientras que han contabilizado 15 heridos por ataques israelíes, por lo que el total de fallecidos desde el inicio del alto el fuego el pasado 11 de octubre asciende a 367, según ha detallado el Ministerio en un comunicado.
Asimismo, un total de 953 palestinos han resultado heridos desde el 11 de octubre. Las autoridades gazatíes han informado además que el número de víctimas desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023 asciende a 70.354 muertos y 171.030 heridos.
Albares afirma que España apuesta en Gaza por "fortalecer" el alto el fuego y "fomentar la esperanza" de paz
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, sostuvo este sábado que España apuesta en la Franja de Gaza por "fortalecer el alto el fuego, fomentar la esperanza y promover las perspectivas de alcanzar la paz".
En una entrevista en Al Jazeera, recogida por Servimedia, José Manuel Albares aseguró desde Doha (Catar), donde acude al foro 'Mediation in a time of fragmentation', que el Gobierno se ve "un atisbo de esperanza en Gaza", pero advirtió de que "aún estamos muy lejos de lo que España desea ver".
Albares denunció "violaciones del alto el fuego semanalmente" y subrayó la importancia de asegurar que la ayuda humanitaria entra en la Franja de Gaza "en grandes cantidades" y es "distribuida de forma neutral e independiente por las Naciones Unidas y sus agencias".
Tres muertos tras un ataque israelí en el norte de la Franja de Gaza
Un ataque israelí con un dron provocó este sábado la muerte de dos palestinos en la zona de Al-Atatra (Beit Lahia, norte de la Franja de Gaza), confirmó a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad de Gaza.
A estas dos víctimas mortales se suma un fallecido más y cinco heridos, todos de Beit Lahia, que llegaron al hospital Al Shifa esta mañana, según informó el centro hospitalario a EFE. Se desconoce por ahora si fue a consecuencia del mismo ataque con dron.
Por otra parte, la Defensa Civil de Gaza, bajo la responsabilidad directa del Ministro del Interior -dependiente de Hamás-, lamentó posteriormente en un comunicado la muerte de uno de sus oficiales en este ataque de Beit Lahia.
