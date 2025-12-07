Merz dice ante Netanyahu que Israel "debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones" en Gaza

Alemania es uno de los socios más fieles, junto con Estados Unidos, de Israel en la arena internacional. Por responsabilidad histórica, después de que durante la Segunda Guerra Mundial el régimen nazi exterminara a más de seis millones de judíos. Y así lo ha subrayado su canciller, Friedrich Merz, durante el viaje de dos días que ha realizado al país. Sin embargo, la brutalidad de la ofensiva en Gaza también ha impulsado al Ejecutivo de Berlín a abandonar el apoyo ciego y, después de que el pasado agosto suspendiera sus entregas de armas a Tel Aviv, este domingo Merz ha considerado que Israel, "como país en guerra" y "como Estado democrático gobernado por un Estado de derecho", "debe rendir cuentas ante el derecho internacional por sus acciones militares".

Así lo ha manifestado el canciller alemán durante la rueda de prensa conjunta que ha celebrado con el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, después de su reunión en Jerusalén. Merz ha explicado que las acciones del Gobierno de Netanyahu durante la guerra en la Franaja pusieron a Alemania "ante un dilema". "Ante el inmenso sufrimiento que padece la población civil de Gaza, tuvimos que mostrar nuestro apoyo", ha subrayado.

Pero el rapapolvo no se ha quedado ahí. El dirigente alemán también ha llamado al orden a Israel por sus políticas expansionistas en Cisjordania. "No puede haber medidas anexionistas (...) ni formal, política, estructural o de otro tipo que equivalgan a una anexión", ha subrayado, al tiempo que ha destacado que la solución de los dos Estados sigue siendo la hoja de ruta con la que trabaja Alemania.

En su turno, Netanyahu ha vuelto a cargar contra la Corte Penal Internacional (CPI), que en noviembre de 2024 dictó una orden de detención internacional en su contra por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad y ha acusado al fiscal británico Karim Khan de "corrupto" y de "destruir la reputación de dicha institución".

"Mucha gente se pregunta: '¿Es esta la organización que se suponía que debía investigar el Holocausto?' (...). La CPI tiene muchas cosas que corregirse a sí misma, y una de ellas es, obviamente, deshacerse de acusaciones ridículas", ha remachado.

"Responsabilidad histórica"

Antes de su encuentro con Netanyahu, Merz ha aprovechado su visita al Museo del Holocausto Yad Vahem en Jerusalén para destacar la "perdurable responsabilidad histórica" de Alemania por el asesinato de más de seis millones de judíos durante el Tercer Reich. "Alemania debe defender la existencia y la seguridad de Israel. Esto quedará para siempre de forma inextricable en la esencia de nuestra relación", ha añadido.

Las relaciones entre ambos países llegaron a un punto de inflexión el pasado agosto, cuando el Gobierno de Merz impuso restricciones a las exportaciones de armamento a Israel, en parte por la presión de un sector de la sociedad ante la cruenta ofensiva en Gaza. En octurbre, tras la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hamás, Alemania revertió las restricciones y hace unos días anunció su decisión de sumarse al sistema de defensa israelo-estadounidense Arrow 3 para interceptar misiles balísticos.

Además, Merz es el primer mandatario de un gran país europeo que viaja a Israel desde que la CPI dictase la orden de detención internacional contra Netanyahu.