África
Un tiroteo en un bar clandestino de Sudáfrica deja al menos 11 muertos, entre ellos tres niños, y 14 heridos
Tres hombres armados que irrumpieron en este local, sin licencia para operar
EP
Al menos once personas han muerto, entre ellas tres niños de entre tres y 16 años, y otras 14 han resultado heridas a consecuencia de un tiroteo en un bar al oeste de la capital de Sudáfrica, Pretoria, esta madrugada.
Las causas del tiroteo en el bar todavía están bajo investigación. Lo único que se sabe hasta el momento, según ha explicado la portavoz policial, general de brigada Athlenda Mathe a la cadena News24, es que las autoridades buscan a tres hombres armados que irrumpieron en este local, sin licencia para operar, que se encontraba escondido en un hostal del municipio de Saulsville.
Los menores son dos niños de tres y 12 años y una niña de 16, ha añadido la portavoz.
Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con 45 personas por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para el periodo entre 2023 y 2024.
