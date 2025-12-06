Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Treintena de eurodiputados piden "coherencia" a Kallas para dar pasos contra Israel que eviten el "genocidio"

Un grupo de 32 eurodiputados, principalmente de izquierda, pero también verdes y socialdemócratas han reclamado este viernes a la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, que actúe con "coherencia" para aplicar el deber vinculante de prevenir el "genocidio" en Gaza, instando a que trabaje para suspender el Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE. "Europa debe dejar claro que no colaborará ni normalizará la ocupación, la expansión colonial, la violencia y la impunidad", recalcan los parlamentarios en su misiva a la jefa de la diplomacia europea, a la que piden concretamente que trabaje para suspender el Acuerdo de Asociación con Israel, paso que defendieron España e Irlanda con más vehemencia en el seno de la UE. Pese al alto el fuego pactado a principios de octubre en el marco del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para el futuro de Gaza, los eurodiputados insisten en que los gazatíes llevan "sometidos a 789 días de una campaña genocida con el objetivo de destruir Gaza y a su población". Es por ello que defienden que la UE tiene "el deber vinculante de prevenir el genocidio utilizando todos los medios a su alcance" frente a Israel y para proteger a la población civil de violaciones de las leyes de la guerra y otras vulneraciones a sus derechos.