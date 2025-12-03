La OTAN rechaza las amenazas de Putin de entrar en guerra con Europa y espera "más pasos" en las negociaciones

Las amenazas del presidente ruso, Vladímir Putin, de entrar en guerra con Europa han provocado una reacción de rechazo prácticamente unánime entre los países miembros de la OTAN, cuyos ministros de Exteriores se reúnen este miércoles en Bruselas. A su llegada al encuentro esta mañana, muchos han transmitido su preocupación por las palabras del líder del Kremlin y han recetado "unidad" para mantener a la alianza firme y el apoyo a Ucrania para lograr una "paz justa y duradera".

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha optado por ironizar con que el líder del Kremlin se viste con uniforme militar pero no viaja al frente de guerra, al tiempo que espera que haya más pasos en las conversaciones que mantiene Estados Unidos. "No voy a reaccionar a todo lo que dice Putin. Lo hemos visto con ropa militar, vestido como un soldado en el frente, pero no en el frente. Estaba bastante lejos del frente", ha señalado el jefe político de la OTAN en declaraciones antes de la reunión de ministros de Exteriores aliados en Bruselas.

El presidente ruso, antes de reunirse ayer en Moscú con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, cargó contra Europa por, según él, torpedear las negociaciones de paz y afirmó que si bien Rusia no quiere entrar en guerra con Europa, está lista para hacerlo.

Sobre la cita entre Putin y la delegación estadounidense, Rutte ha indicado que el encuentro resultó "importante" pero ha indicado que cabe esperar ahora "más pasos". El secretario general de la OTAN ha evitado entrar en los detalles de la negociación.

"Coordinamos de cerca con los estadounidenses lo que está ocurriendo, pero no comentamos cada paso", ha dicho, reivindicando que Donald Trump ha logrado poner en marcha un proceso de paz pese a las reticencias de Rusia. "Solo Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, podía hacer esto", ha resumido.

"Dejar de fanfarronear"

Aunque ha reconocido que no está claro cuando acabarán las negociaciones y cómo será el acuerdo para el fin de la invasión en Ucrania, el secretario general aliado ha incidido en que Kiev debe estar en "la posición más sólida posible" para cuando "lleguen a un punto en el que se sienten a la mesa".

De parte de los ministros de Exteriores aliados, el titular neerlandés David van Weel, ha tachado de "horribles" los comentarios de Putin. "Esperemos que no se materialicen, pero demuestran que las inversiones en defensa no son un espectáculo y que debemos tomarlas muy en serio", ha indicado, insistiendo que las amenazas del presidente ruso evidencian que cualquier acuerdo de paz cuente con garantías de seguridad de Estados Unidos y Europa.

"El mensaje que transmitimos como alianza es claro: somos capaces de actuar, somos eficaces y estamos dispuestos a defender lo que nos une, nuestra seguridad, nuestra libertad y el orden de paz en Europa", ha declarado el ministro alemán Johann Wadephul antes de partir a la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN este miércoles en Bruselas. "Quiere poner a prueba nuestra capacidad de defensa. Nos quiere dividir para debilitar nuestra alianza. Pero no lo conseguirá", ha añadido.

En la misma línea, la británica Yvette Cooper, ha instado a Putin a "dejar de fanfarronear y de derramar sangre" y a mostrar su disposición a sentarse a "la mesa de negociaciones para apoyar una paz justa y duradera para Ucrania".

El titular español de Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en la unidad de la OTAN ante las amenazas rusas, asegurando que se viven "unos momentos absolutamente cruciales para el futuro de Ucrania" y "para la seguridad europea y la seguridad euroatlántica". En este sentido ha reiterado que un alto el fuego sería el primer paso para lanzar negociaciones para una paz "justa y duradera", reiterando que no se puede premiar la agresión rusa.