Israel anuncia la reapertura del cruce de Rafah en los próximos días "exclusivamente" para salir de Gaza

Israel ha anunciado la reapertura del cruce de Rafah en los próximos días. Sin embargo, lo hará "exclusivamente" para aquellos palestinos que quieran abandonar la Franja de Gaza, sin especificar cómo podrán hacerlo aquellos que desean volver a su tierra a través de este paso fronterizo con Egipto. La medida está "de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego y las directivas de la cúpula política", ha informado el Coordinador de Actividades Gubernamentales de Israel en los Territorios Palestinos (COGAT, por sus siglas en inglés). Mientras, la muerte sigue bien presente en el enclave, donde este miércoles ha fallecido asesinado un periodista palestino en ataques israelíes.

La salida de los residentes a través del cruce de Rafah se realizará mediante la coordinación con Egipto, tras la aprobación de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea, similar al mecanismo que operó en enero de 2025, cuando tuvo lugar la tregua previa. Las autoridades israelíes no han dado detalles sobre cuándo los palestinos que abandonaron Gaza podrán regresar a la Franja a través del cruce, que es lo que recogía el punto ocho del acuerdo de tregua, ya que el cruce debería abrir en ambas direcciones. Por su parte, el Servicio de Información Estatal de Egipto ha negado que el país se esté coordinando con Israel para reabrir el cruce y un funcionario egipcio citado por la agencia al Qahera afirma que solo aceptará volver a abrirlo en ambas direcciones, tal y como estipula el plan del presidente estadounidense Donald Trump.

Violaciones de la tregua

Más de 100.000 gazatíes dejaron atrás su tierra en los primeros siete meses de la guerra, hasta que en mayo de 2024, el Ejército israelí tomó el cruce de Rafah con Egipto y cortó esa vía de escape. Muy pocos han continuado saliendo a cuentagotas del enclave, aunque no se puede confirmar el número de personas que han logrado huir de Gaza. Naciones Unidas ha pedido la apertura de "todos los cruces fronterizos disponibles" en palabras de su portavoz, Stéphane Dujarric. "Seguimos pidiendo la apertura de todos los cruces fronterizos y corredores disponibles, incluso para que los pacientes puedan buscar tratamiento en Cisjordania, y destacamos la necesidad de que los equipos médicos de emergencia internacionales tengan acceso sin obstáculos a Gaza", ha añadido, denunciando que, en los dos últimos días, casi dos docenas de familias han sido desplazadas de sus casas en los territorios palestinos ocupados al ser convertidas en puestos militares.

Al menos dos personas han sido asesinadas por las tropas israelíes fuera de la Línea Amarilla en el barrio Zeitun de Ciudad de Gaza. La Oficina de Medios del Gobierno en el enclave ha afirmado que, desde la tregua iniciada el 10 de octubre, Israel la ha violado al menos 591 veces mediante la continuación de ataques aéreos, artillería y disparos directos. En 164 ocasiones, las tropas israelíes han disparado contra civiles, mientras que 25 veces han allanado zonas residenciales más allá de la Línea Amarilla. A su vez, Gaza ha sido bombardeada 280 veces en este mes y medio. Al menos 70.117 personas han sido asesinadas en el enclave palestino desde el 7 de octubre de 2023, y 170.999 han resultado heridas.