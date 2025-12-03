El Gobierno de Trump no descarta redadas o detenciones de inmigrantes durante el Mundial

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descarta que haya redadas y detenciones de inmigrantes durante el Mundial de fútbol 2026, según informó este miércoles el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para esa cita deportiva, Andrew Giulani. "Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país", aseguró Giuliani durante una rueda de prensa celebrada en Washington con vistas al sorteo de los grupos del Mundial, que se llevará a cabo este viernes en la capital estadounidense. "Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad", subrayó el exgolfista, que afirmó que el evento deportivo demostrará que "seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano".

La celebración del Mundial, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo y acogerán también Canadá y México, llega en un momento marcado por la presidencia de Donald Trump y la preocupación que desatan sus duras políticas contra la inmigración. Al ser preguntado sobre la posibilidad de que no se les otorguen visados a gente que pretenda visitar Estados Unidos para asistir al Mundial, Giulani subrayó que para el Ejecutivo estadounidense "cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional".

Por otra parte, el máximo representante de la Casa Blanca para la celebración de la Copa del Mundo de fútbol recordó lo que el propio Trump y la FIFA anunciaron recientemente: que cualquiera con una entrada para ver un partido tiene garantizada una cita con las autoridades migratorias para tratar de obtener un visado.

El hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giulani también quiso destacar que se han reducido los tiempos de espera para la obtención de visados en las secciones consulares de países participantes como Argentina, Ecuador o Brasil, por debajo de dos meses, o que los países europeos o Japón cuentan con exención de visado.

Con respecto a dos países participantes en el Mundial que están en la lista de 19 naciones cuyos ciudadanos tienen prohibido viajar a Estados Unidos por orden del Gobierno, Haití e Irán, Giulani destacó que "parte" de las delegaciones de ambos equipos han logrado exenciones para que se les autorice la entrada a suelo estadounidense. En el caso de los aficionados haitianos e iraníes que quieran asistir como espectadores, Giulani remitió la cuestión al Departamento de Estado, de quien depende la concesión de visados.

Una política migratoria que rompe la cohesión social

La política antinmigratoria de Trump puede desestabilizar y amenazar el éxito del Mundial, pero ya ha roto la cohesión social estadounidense. La organización Human Rights Watch (HRW) alertó esta semana de que la política migratoria impulsada por la Administración de Estados Unidos, que ha recrudecido significativamente las operaciones contra los migrantes, "menoscaba" la seguridad pública en el país norteamericano, lo que "pone a muchas comunidades en peligro". En el informe 'Les necesitamos: El visado U genera confianza, contrarresta el temor y promueve la seguridad comunitaria', la oenegé concluye que las políticas sobre deportación de la Administración "socavan los programas federales de visados que ofrecen una vía para que las víctimas de delitos puedan obtener la residencia legal cuando cooperen con las autoridades".

Nuevas vías de indefensión

"Los cambios en las pautas de aplicación de la ley, como por ejemplo, permitir que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arresten a personas en lugares que antes eran seguros, como tribunales de justicia y centros de salud, constituye un fuerte factor disuasorio para migrantes que, de no ser así, podrían denunciar delitos a la policía o intentar obtener una orden de alejamiento", recoge el texto. Los visados U suelen otorgarse a las víctimas de ciertos delitos --normalmente aquellas que han sufrido violencia o maltrato-- y que colaboran o están dispuestas a colaborar con las autoridades en la investigación de dichos delitos. "A pesar del discurso que habla de tomar medidas contundentes contra la delincuencia, (...) las acciones de la Administración están beneficiando a quienes cometen abusos, y esto hace que sea menos probable que se detenga y procese penalmente a esas personas", ha manifestado Sara Darehshori, consultora para HRW y autora del informe. "Si el Gobierno tiene un interés genuino en combatir la criminalidad, tomará medidas para ampliar y mejorar los programas de visados que permiten a las víctimas denunciar hechos sin temor a que se las deporte", ha añadido.

Mujeres y niños, amenazados

Este tipo de visado fue creado por el Congreso de Estados Unidos en el año 2000 para combatir la violencia machista y ayudar a mujeres y niños sin documentación que se encontraban en situaciones especialmente vulnerables y expuestos a la violencia. Este programa busca garantizar que aquellos que ejercen estos abusos no puedan usar la "amenaza de deportación como herramienta" contra las víctimas. "Quienes cometen abusos suelen utilizar las amenazas de deportación y separación de los hijos para impedir que sus víctimas acudan a la Policía", ha explicado Darehshori. "Las tácticas agresivas de aplicación de la ley que utiliza el ICE bajo la Administración Trump probablemente harán que estas víctimas se muestren más reacias a solicitar la ayuda que necesitan", ha lamentado. HRW ha reivindicado así que este programa es "una herramienta fundamental para mantener más seguras a las personas en Estados Unidos y para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos al abordar la violencia de género y proteger a las víctimas". "El Congreso debe adoptar medidas orientadas a fortalecer y ampliar el programa", recoge el documento. "El visado U contribuye a disipar el temor que suele silenciar a los supervivientes de estas violencias y les genera seguridad para pedir ayuda y apoyar las investigaciones sin poner en riesgo el bienestar de sus familias", ha aseverado Saloni Sethi, comisionada de la Alcaldía de la ciudad de Nueva York para Erradicar la Violencia Doméstica y de Género.