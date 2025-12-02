Corrupción en la UE
Federica Mogherini, exvicepresidenta de la CE, detenida por presunto fraude en fondos europeos
La actual rectora del Colegio de Europa está bajo custodia policial por presuntas irregularidades en una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos
EFE
La exvicepresidenta de la Comisión Europea y actual rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, ha sido detenida en el marco de la investigación de un presunto fraude relacionado con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos, según informó el diario belga 'Le Soir'.
Mogherini, que actualmente dirige el Colegio de Europa en Beujas, ha sido detenida el martes en Bélgica como parte de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos. La investigación busca esclarecer las sospechas de favoritismo en la adjudicación a este centro de un programa de formación por parte del servicio diplomático de la UE, del que ella fue jefa entre 2014 y 2019.
Otras dos personas, entre ellas un alto responsable de la Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, fueron detenidas en Bruselas este martes en el marco de esas investigaciones, indicó la fuente.
