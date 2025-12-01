Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

La cultura israelí vive años "catastróficos" golpeada por la guerra y el boicot por Gaza La guerra de Gaza ha dejado una profunda huella en el ámbito cultural de Israel que ha afectado a la vida cotidiana de los artistas, a lo que se añade el aislamiento producido por la campaña de boicot internacional que repercute sobre escritores, músicos o bailarines. "Los últimos dos años han sido catastróficos", sentencia a EFE Deborah Harris, agente literaria y propietaria de la agencia homónima radicada en Jerusalén que representa a alrededor de 200 editoriales extranjeras para vender sus derechos de traducción al hebreo, así como a unos 100 escritores, mayormente israelíes pero también palestinos, cuyas obras distribuye internacionalmente. "Hay muchos autores internacionales que se niegan a que sus obras se traduzcan al hebreo", se lamenta Harris. Además, añade, "muchísimas editoriales rechazan publicar a escritores israelíes e incluso judíos".

Líderes de la oposición y la izquierda israelíes critican la petición de indulto de Netanyahu Los líderes de la oposición y la izquierda israelíes criticaron este domingo la petición de indulto enviada al presidente del país, Isaac Herzog, por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en el juicio en el que está acusado de corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, quien encabeza el partido centrista Yesh Atid, indicó que sin la llegada "de una confesión de culpabilidad y una renuncia inmediata a la vida política" por parte de Netanyahu, el jefe del Estado israelí no puede concederle el indulto.

El papa León XIV pide a su llegada a Líbano "anteponer la paz a todo lo demás" El papa León XIV pidió el domingo "anteponer la paz a todo lo demás" y ser "artífices de paz en circunstancias muy conflictivas e inciertas" en su primer discurso ante las autoridades del Líbano, a donde llegó tras visitar Turquía. "Es una gran alegría encontrarme con ustedes y visitar esta tierra en la que 'paz' es mucho más que una palabra. Aquí la paz es un deseo y una vocación, es un don y una obra en constante construcción", dijo el pontífice.

El ejército israelí mata en Rafah al hijo de un alto cargo de Hamás Abdulah Hamad, hijo del alto cargo de Hamás Ghazi Hamad, fue uno de los cuatro milicianos que resultaron muertos este domingo en un ataque del Ejército israelí mientras intentaba huir de un túnel en el área de Rafah (sur de Gaza), según recoge la agencia de noticias Quds, vinculada a Hamás. Bajo la consideración de que constituyen "amenazas inmediatas", las tropas israelíes han matado a gazatíes a diario desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, ascendiendo la cifra total de fallecidos sobre los 350. Entre ellos se encuentran tanto milicianos como gazatíes civiles que cruzaron la línea amarilla, la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes cuando comenzó el alto el fuego y tras la cual todo el perímetro (más del 50% de Gaza) continúa bajo dominio militar de Israel.

El Papa apoya antes de llegar a Líbano la solución de dos Estados entre Israel y Palestina El papa León XIV ha reiterado este domingo como la única solución al conflicto entre Israel y Palestina la de los dos Estados, en el vuelo desde Estambul a Beirut para la segunda etapa de su primer viaje internacional. Además, el pontífice estadounidense avaló la mediación del presidente turco, Recep Tayyin Erdogan, en esta crisis en Oriente Próximo y en la guerra de Ucrania. León XIV contestó durante el vuelo dos preguntas de los periodistas turcos y explicó que abordó en su reunión con Erdogan a su llegada a Turquía el pasado jueves estos dos conflictos, recordando que el Vaticano desde hace tiempo apoya la creación de los dos Estados.

Violaciones del alto el fuego El Ministerio de Interior del Gobierno de Hamás en Gaza denunció este domingo que Israel ha violado el acuerdo de alto el fuego en la Franja en 591 ocasiones desde que entró en vigor el 10 de octubre. "En los 50 días posteriores a la entrada en vigor del alto el fuego, la ocupación israelí comete 591 violaciones, con el resultado de 357 mártires y 903 heridos", se indica en un comunicado.

Protestas en Pamplona La ciudadanía pamplonesa se ha movilizado de nuevo en contra de la actuación de Israel en la guerra en Gaza, en contra del "colonialismo" en su territorio y en apoyo al pueblo palestino con motivo del aniversario de la partición de Palestina por parte de la ONU hace 78 años. Ha sido en una manifestación convocada por la plataforma Yala Nafarroa, que ha encabezado una pancarta con la instancia a romper relaciones con Israel con el lema "Israelekin harremanak hautsi ¡Embargo de armas integral!. Stop genozidioa stop kolonialismoa stop okupazioa", contra el "genocidio, colonialismo y ocupación" de Palestina.

Ataques de colonos El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha instado este domingo a Israel a detener los ataques de colonos en Cisjordania, tras el último la pasada noche en el que tres voluntarios italianos han resultado heridos cerca de Jericó. "El llamamiento que lanzamos al Gobierno de Israel es que contenga a los colonos e impida que sigan estos episodios de violencia que no contribuyen al plan de paz en el que todos estamos trabajando", dijo Tajani en la asamblea del partido 'Noi Moderati' en Roma.

Netanyahu pide el indulto El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, envió a través de su abogado la petición al presidente, Isaac Herzog, del indulto en el juicio en el que se enfrenta a tres causas por corrupción, fraude, abuso de confianza y soborno, confirmó la oficina de este último en un comunicado. "La Oficina del Presidente está al tanto de que esta es una petición extraordinaria que conlleva implicaciones importantes. Tras recibir todas las opiniones relevantes, el presidente considerará la petición con sinceridad y responsabilidad", recoge el texto difundido por la presidencia israelí.