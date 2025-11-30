Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski anuncia que la delegación negociadora de Ucrania ya está en EEUU y ve "factible" un acuerdo para el fin de la guerra "en los próximos días"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este sábado en su habitual discurso vespertino al país que considera "factible" alcanzar "en los próximos días" un acuerdo para el fin "digno" de la guerra con Rusia. "Los estadounidenses están mostrando un enfoque constructivo y es posible que en los próximos días se concreten los pasos para determinar cómo poner un fin digno a la guerra", ha afirmado Zelenski en su discurso. El mandatario ucraniano ha destacado que la delegación ucraniana para las negociaciones está ya en Estados Unidos para "seguir con el diálogo sobre la base de los puntos de Ginebra". "La diplomacia continúa activa (...).