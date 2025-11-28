Estados Unidos
Trump afirma que anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas por Biden con 'autopen'
Tanto el magnate como legisladores republicanos argumentan que los empleados del expresidente lo hicieron para ocultar su "deterioro cognitivo"
EFE
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este viernes que anulará todas las órdenes ejecutivas firmadas con un bolígrafo automático o 'autopen' por su predecesor, Joe Biden.
"Cualquier documento firmado por 'Adormilado' ('Sleepy' en inglés) Joe Biden con el 'autopen', que fue aproximadamente el 92 % de ellos, queda por la presente rescindido y sin efecto alguno", aseveró el mandatario en su red Truth Social.
El presidente dijo que anula "todas las órdenes ejecutivas y cualquier otra cosa que no haya sido firmada directamente" por Biden, "ya que las personas que manejaron el 'autopen' lo hicieron de forma ilegal'".
Trump aseguró además que si el exmandatario demócrata reconoce que usó este supuesto bolígrafo, será acusado de perjurio.
El republicano ha acusado a Biden en múltiples ocasiones de no "saber lo que estaba firmando" durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada, según él, con ayuda de un bolígrafo automático, algo que el demócrata niega.
En junio, ordenó investigar el supuesto uso del 'autopen' para firmar órdenes ejecutivas y otros documentos durante el periodo de Biden en la Casa Blanca.
Tanto el magnate como legisladores republicanos argumentan que los empleados del expresidente lo hicieron probablemente para ocultar su "deterioro cognitivo".
"Los lunáticos de la izquierda radical que rodeaban a Biden alrededor del hermoso escritorio del Despacho Oval le arrebataron la presidencia", indicó hoy en su perfil de Truth Social.
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Emacsa comienza la fase de ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir en Córdoba
- Hitachi Energy abre expediente disciplinario a 76 trabajadores de su fábrica de Córdoba por encerrarse en sus instalaciones
- Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: 'Va a ser un giro al negocio
- Todo lo que tienes que saber de la agenda de ocio del finde en Córdoba: de la Media Maratón a Chiquilandia, pasando por Isabel Aaiún
- Santa Rosa Day 2025: el comercio de barrio toma las calles con talleres, ‘flashmob’ y conciertos
- Una persona herida en un choque entre dos turismos en Córdoba capital
- Detenido e ingresado en prisión el hombre que intentó apuñalar a un conductor de Aucorsa el pasado sábado