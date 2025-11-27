Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Ucrania

Putin se abre a incluir en el acuerdo de paz el compromiso de no atacar Europa

"Suena gracioso, nunca tuvimos esa intención. Pero si quieren escuchar esto de nosotros, pues vamos a fijarlo", afirma el líder del Kremlin

Vladimir Putin.

Vladimir Putin. / EFE

EFE

Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró este jueves dispuesto a incluir en un futuro acuerdo de paz el compromiso de Rusia de no atacar a Europa.

"Una cosa es decir que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Para nosotros es algo que suena gracioso, nunca tuvimos esa intención. Pero si quieren escuchar esto de nosotros, pues vamos a fijarlo (en papel). No hay ningún problema", dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

TEMAS

