Latinoamérica
Maduro dice que Venezuela vive una "coyuntura decisiva para su existencia"
El dirigente asegura que "no hay excusas para nadie, sea civil, político, militar o policía", en un momento en que "la patria reclama el mayor esfuerzo y sacrificio"
EFE
Caracas
El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este martes que el país enfrenta una "coyuntura decisiva para su existencia" como república, en la que, dijo, está "prohibido fallar" en la defensa de la nación frente a "las amenazas" de EE.UU., que mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe.
Rodeado de sus más altos funcionarios, el gobernante dijo que "no hay excusas para nadie, sea civil, sea político, sea militar o sea policía", en un momento en que "la patria reclama el mayor esfuerzo y sacrificio".
