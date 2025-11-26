El Gobierno francés también denunciará a AliExpress y Joom por vender muñecas sexuales con apariencia infantil

El Gobierno francés anunció este miércoles que va a denunciar ante la justicia a las plataformas de venta en línea AliExpress y Joom, como ya lo hizo con Shein, por comercializar muñecas sexuales con apariencia infantil.

El ministro del Comercio y las Pymes, Serge Papin, indicó en una entrevista al canal TF1 que se va a formalizar una demanda contra las plataformas china y letona, porque "también venden muñecas pedopornográficas". "Es una lucha que pretende proteger a los consumidores, a los niños, a los adolescentes, a nuestra industria, a nuestros comerciantes", justificó Papin.

Señaló que "hay que acabar con el lejano oeste digital" y que este tipo de problemas no sólo afecta a Shein, que ha cerrado su plataforma de vendedores externos en Francia.

El Tribunal Judicial de París examina precisamente este miércoles el procedimiento lanzado contra Shein por el Gobierno francés por comercializar muñecas sexuales con forma de niñas, armas y otros productos ilegales.

Suspensión de tres meses

El Ejecutivo ha anticipado que va a solicitar la suspensión de esa plataforma china durante tres meses. Papin dijo que el Gobierno francés quiere que Shein pruebe que lo que vende respeta el "código de consumo" del país.

Consideró que esta cuestión debe estar regulada por la legislación europea y abogó por "introducir una dosis de proteccionismo" porque después de las medidas en esa línea que han tomado Estados Unidos y China "no vamos a ser los únicos en no protegernos", dijo. Papin recordó que hay unanimidad en la posición de las federaciones de comerciantes franceses, que "por primera vez" han decidido denunciar ante la justicia a Shein. "No es normal -subrayó- que se pongan en el mercado productos que no cumplen con nuestras reglas".