Francia se encamina a instaurar un servicio militar voluntario

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciará previsiblemente este jueves la instauración de un servicio militar voluntario en Francia, en la estela de otros países europeos ante la creciente amenaza que ven en Rusia y las dudas sobre su aliado estadounidense. El anuncio se produce tras la polémica generada por el jefe del Estado Mayor de los Ejércitos, el general Fabien Mandon, quien la semana pasada llamó a los franceses a "aceptar perder a sus hijos" en caso de conflictos en Europa.

El presidente aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto: "Es realmente necesario eliminar de inmediato cualquier idea confusa que consistiría en decir que vamos a enviar a nuestros jóvenes a Ucrania", aclaró este martes a la radio RTL Macron. Francia suspendió el servicio militar obligatorio en 1997, durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, pero Macron aboga por "un nuevo marco para servir" en las Fuerzas Armadas y "reforzar el pacto ejército-nación". El mandatario centroderechista debería anunciar el jueves la instauración de un servicio militar voluntario, según varias fuentes. El objetivo es empezar con unas 2.000 personas y alcanzar progresivamente unos 50.000 voluntarios por año. El Gobierno no detalló por el momento las modalidades, pero, según varios medios de comunicación, la duración prevista sería de 10 meses y se remuneraría con varios cientos de euros. Las Fuerzas Armadas francesas cuentan con aproximadamente 200.000 militares en activo y 47.000 reservistas, y el objetivo es contar con 210.000 y 80.000 personas, respectivamente, en 2030.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, varios países europeos, que habían puesto fin a la conscripción tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, han introducido un servicio militar, ya sea obligatorio o voluntario. Países Bajos instauró el voluntario en 2023, al igual que Bulgaria en 2020. Bélgica y Rumania prevén hacerlo a partir de 2026, como Alemania que todavía debe votarlo en su Parlamento. El objetivo es "disuadir" a Moscú para que no extienda su guerra en Europa. Los europeos también aumentaron su gasto militar, bajo la presión del presidente Donald Trump, que cuestionó el compromiso de Washington con la seguridad de sus aliados. "En el mundo en el que vivimos, lleno de incertidumbres y de un aumento de tensiones, si realmente queremos estar seguros, debemos disuadir al otro de venir", aseguró el sábado Macron, cuyo país también es una potencia nuclear.

Confrontación con Rusia

Según elementos en poder del ejército francés, "Rusia se está preparando para una confrontación hacia el año 2030" con los países de la OTAN, aseguró el sábado el general Mandon ante un congreso de alcaldes. A diferencia de Francia, cuya capital está situada a casi 2.500 kilómetros en línea recta de Moscú, los países de la Unión Europea y la OTAN que comparten frontera con Rusia mantuvieron o reintrodujeron el servicio militar obligatorio, salvo Polonia.

La mayoría de partidos en Francia son favorables a algún tipo de servicio militar. El ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen aboga por uno obligatorio de tres meses para hombres y mujeres. La formación de izquierda radical La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon defiende una "conscripción ciudadana mixta", que incluya formación militar y de actuación ante catástrofes naturales. La 'Revue nationale stratégique 2025', hoja de ruta de Francia en materia militar, recomienda la introducción del servicio militar voluntario para crear una reserva de personas preparadas en caso de crisis y también para "reforzar la cohesión nacional".

En 2019, Francia ya lanzó el Servicio Nacional Universal (SNU) para jóvenes de entre 15 y 17 años, que incluía una "misión de interés general" y jornadas "de cohesión" con una ceremonia de "izado de la bandera" y el uso de uniforme, pero no acabó de triunfar. Un 86% de franceses es favorable a la reintroducción de un servicio militar y un 33% pide que sea voluntario, según una sondeo de marzo de Ipsos.