Albares advierte que la guerra de Rusia en Ucrania no puede tener "premio" ante el plan de paz de Trump
El ministro de Exteriores ha remarcado en la cumbre de líderes del G20 de Johannesburgo que cualquier decisión sobre el futuro del país presidido por Zelenski debe tener a este país "en el centro de cualquier decisión"
EP
El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares ha dejado claro que la guerra de agresión iniciada por Rusia contra Ucrania no puede tener "premio" ante las inminentes negociaciones en base al plan ideado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En declaraciones a los medios desde Johannesburgo, donde participa junto a la delegación española en la cumbre de líderes del G20, ha insistido en que la paz que salga de esta negociación debe ser "justa y duradera" y no "un paréntesis entre dos guerras" y el acuerdo debe respetar la soberanía de Ucrania, toda vez que el plan de Washington plantea cesiones de territorio a Moscú.
"No podemos permitir que una guerra de agresión tenga premio", ha señalado, subrayando que en estas horas "definitorias" los europeos están unidos y apoyan al presidente ucraniano Volodomir Zelenski.
En ese sentido ha remarcado que cualquier decisión sobre el futuro de Ucrania debe tener a este país "en el centro de cualquier decisión" y también a Europa porque cualquier decisión afecta a la seguridad de todo el continente.
