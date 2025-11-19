Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia alcanza infraestructura energética y mata a 2 personas

El Ejército ruso ha alcanzado en su ataque de esta mañana contra Ucrania una infraestructura energética en la región de Leópolis de Ucrania occidental y varios edificios de viviendas en distintas zonas del país que han provocado al menos dos muertos, según informaron las autoridades locales ucranianas.

Al menos dos personas han muerto en la región de Ternópil del oeste de Ucrania, según la televisión pública ucraniana, Suspilne, y tres personas han resultado heridas en la de Ivano-Frankivsk, también en la parte occidental del país.