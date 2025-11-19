En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia alcanza infraestructura energética y varios edificios y mata a 2 personas en Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia alcanza infraestructura energética y mata a 2 personas
El Ejército ruso ha alcanzado en su ataque de esta mañana contra Ucrania una infraestructura energética en la región de Leópolis de Ucrania occidental y varios edificios de viviendas en distintas zonas del país que han provocado al menos dos muertos, según informaron las autoridades locales ucranianas.
Al menos dos personas han muerto en la región de Ternópil del oeste de Ucrania, según la televisión pública ucraniana, Suspilne, y tres personas han resultado heridas en la de Ivano-Frankivsk, también en la parte occidental del país.
Rusia lanza varios grupos de misiles contra Ucrania
Rusia ha lanzado varios grupos de misiles y de drones que se dirigen sobre todo contra regiones del centro y el oeste de Ucrania, según informa en su canal de Telegram la Fuerza Aérea ucraniana.
Autoridades y medios ucranianos han informado ya de explosiones en regiones como Leópolis y Ternópil, ambas en el oeste de Ucrania.
EEUU autoriza la venta a Ucrania de sistemas de defensa antiaérea Patriot
Estados Unidos autorizó la venta a Ucrania de nuevos sistemas de defensa antiaérea Patriot por un valor de 105 millones de dólares, según informó este martes el Departamento de Estado. Estas gestiones se producen después de que el Gobierno de Volodímir Zelenski haya solicitado la compra de artículos relacionados con el mantenimiento del sistema Patriot, de fabricación estadounidense, para afrontar los bombardeos rusos. Las principales empresas que participarán en esta venta serán RTX Corporation, con sede en Arlington (Virginia) y Lockheed Martin, con sede en Bethesda (Maryland).
Ucrania asegura haber atacado Rusia con misiles estadounidenses tras meses de veto
Ucrania aseguró este martes que ha empleado con éxito misiles estadounidenses de largo alcance ATACMS contra objetivos militares en territorio ruso, tras meses de aparente veto por parte del Departamento de Defensa de EEUU, según informó el Estado Mayor General ucraniano. "Las Fuerzas Armadas de Ucrania han empleado con éxito los sistemas de misiles tácticos ATACMS para realizar un ataque de precisión contra objetivos militares en territorio de Rusia", indicó el Estado Mayor General en Telegram.
Zelenski pide mantener la presión sobre Rusia y usar para defensa los activos congelados
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, instó este martes a mantener la presión internacional sobre Rusia para que ponga fin a la guerra y consideró que el dinero de los activos congelados de este país en la Unión Europea deben utilizarse para la defensa antiaérea u otros suministros necesarios. Zelenski lo justificó porque Rusia está "destruyendo" Ucrania, después de invadirla en febrero de 2022, en una rueda de prensa conjunta en Madrid con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que anunció la movilización de 615 millones de euros el mes próximo de los 1.000 comprometidos en ayuda militar a Ucrania este año, además de 202 para la reconstrucción.
Zelenski contempla el 'Guernica' de Picasso en el Reina Sofía, con Sánchez de anfitrión
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha visitado este martes el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para contemplar el 'Guernica' de Picasso, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien ha compartido impresiones sobre la obra del artista malagueño, símbolo del rechazo a la guerra. "Contra la crueldad de la guerra. Por la justicia y la paz. Estaremos con Ucrania, siempre", ha escrito Sánchez en un mensaje en las redes sociales que acompaña a las imágenes de ambos en la sala del museo donde cuelga el cuadro que evoca el bombardeo de la ciudad vasca por aviones de la alemania nazi, durante la Guerra Civil.
Mario Saavedra
Sánchez anuncia junto a Zelenski 817 millones más de ayuda para la lucha de Ucrania contra el "neoimperialismo ruso"
España va a movilizar 817 millones de euros para proteger a la población ucraniana y ayudar a sus Fuerzas Armadas. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al jefe del Estado ucraniano Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa de Madrid. Lee la noticia completa.
Las autoridades rusas de Donetsk declaran el estado de emergencia tras los ataques con drones de Kiev
Las autoridades de Donetsk, anexionada por Moscú en 2022, declararon este martes el estado de emergencia en la región debido a ataques masivos con drones de las fuerzas ucranianas. "Como consecuencia de un ataque masivo con drones contra las centrales térmicas de Zúyevskaya y Starobeshevo (...) que ha resultado en la destrucción de instalaciones de generación de energía, se declara el estado de emergencia", señala el decreto, citado por la agencia TASS.
Zelenski se reúne con la industria de defensa española e Indra exhibe sus capacidades antidrón y en radares
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha mantenido este martes un encuentro con un conjunto de 13 empresas españolas del sector de la defensa en la sede de Indra, que ha aprovechado la reunión para mostrar sus capacidades industriales y parte de su cartera de productos, entre los que destacan los sistemas antidrón y los radares, según han indicado fuentes de la empresa. "Ucrania está interesada en una alianza de defensa con España. Hoy, durante una reunión con los líderes de las empresas de defensa españolas y la ministra de Defensa, Margarita Robles, abordamos áreas de cooperación. Los fabricantes españoles presentaron sus novedades.
El Rey traslada a Zelenski el apoyo de España frente a Rusia y en su adhesión a la UE
El Rey Felipe VI se ha reunido este martes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien ha trasladado el respaldo de España en "todos los ámbitos" frente a la invasión por parte de Rusia así como en su proceso de adhesión a la Unión Europea, según han informado desde la Casa del Rey. El monarca ha recibido en el Palacio de la Zarzuela al mandatario ucraniano, quien se encuentra realizando su tercera visita oficial a España desde la invasión rusa en febrero de 2022, y, tras reunirse en su despacho, le ha ofrecido un almuerzo en su honor.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
- Córdoba cuenta con 40 inmuebles por encima del 1.000.000 de euros: así es el inventario de las propiedades de 'ultralujo'
- La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
- La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
- Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración
- Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y 24 en Fuente Palmera
- Urbanismo elaborará un censo de instalaciones con amianto para su futura retirada