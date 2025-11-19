Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército de Israel mata a un hombre en un nuevo bombardeo en Líbano pese al alto el fuego

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra un vehículo cuando circulaba por el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá. El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el ataque ha sido ejecutado con un dron contra el vehículo en los alrededores de Bint Yebeil, causando "el martirio de un ciudadano", sin más detalles al respecto. Según las informaciones recogidas por el diario libanés 'L'Orient-Le Jour', el fallecido es Alí Ibrahim Cheaito, quien sería un empleado de la federación de alcaldías de Bint Yebeil. Fuentes locales han subrayado que era un ingeniero que iba de camino a una reunión con representantes de Naciones Unidas en la capital, Beirut. Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.