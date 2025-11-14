Shein retrasa la apertura de sus nuevas tiendas en Francia tras sus últimas polémicas

La llegada de Shein al país de la moda no ha podido ser más polémica. Tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia infantil, llegó la apertura de su primera tienda física en París, que generó una gran polémica entre asociaciones ecológicas y detractores de la marca.

Ahora, la cadena de grandes almacenes BHV ha anunciado que pospone la apertura programada de las tiendas del gigante asiático en otras ciudades francesas. Su director general justificó esta marcha atrás por la necesidad de "mejorar" las tiendas, tras la primera experiencia en la capital francesa. "Las tiendas Shein fuera de París son probablemente demasiado pequeñas, y tememos decepcionar a los clientes. Probablemente retrasaremos las aperturas en provincias unos días o unas semanas", declaró a BFM-TV Frédéric Merlin, director de la Société des Grands Magasins (SGM),

Las aperturas estaban previstas para este 18 de noviembre en Dijon y Reims, el 21 de noviembre en Grenoble y a principios de diciembre en Angers y Limoges. Aunque el retraso solo será unas semanas, la cadena insiste en que no se plantea la cancelación a pesar de las críticas y los intentos de boicot contra Shein. "Estamos trabajando con Shein en pedidos más adecuados, (...) necesitamos adaptar la gama de productos y la política de precios", añadió.

Durante la primera semana de apertura, algunos clientes mencionaron la diferencia de precio, ya que no son tan bajos como en la web, y la falta de tallas para todos los perfiles.

Su éxito en París

A pesar de los escándalos de las últimas semanas que han llevado al Gobierno francés a investigar a la compañía por el caso de las muñecas sexuales, la llegada de Shein a los históricos almacenes de París, BHV, han sido todo un éxito. En los primeros días de inauguración, el local acogió a "más de 50.000 visitantes", según el director de BHV, describiendo el suceso como una "afluencia monstruosa".

Sin embargo, mientras Shein acapara la atención de la primera planta, las estanterías cercanas se están vaciando. Las principales marcas, como Dior o Guerlain, han optado por abandonar los grandes almacenes, tras la llegada del gigante de 'fast fashion'.

Shein frente a la Asamblea Nacional

La polémica de las muñecas sexuales obligó a la plataforma a retirar todos los productos de vendedores externos temporalmente ante la amenaza del Gobierno de bloquear la página si no retiraban los productos ilegales en un plazo de 48 horas.

Tras aquello, la justicia abrió una investigación y el Tribunal de París examinará el 26 de noviembre la posible suspensión de Shein. Antes de esta cita, este martes 18 de noviembre, el gigante asiático deberá comparecer en la Asamblea Nacional ante la comisión de investigación sobre los controles de productos importados a Francia, aunque aún no ha confirmado su asistencia.