Trump indulta a Giuliani y decenas de personas clave en su intento de revertir los resultados electorales de 2020

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha concedido un indulto generalizado a 77 personas, incluidos Rudy Giuliani, Mark Meadows y John Eastman, que contribuyeron a alimentar la falsa teoría de que las elecciones de 2020 fueron amañadas para conceder la victoria al demócrata Joe Biden. A su juicio, los 77 indultados expusieron el "fraude electoral". Todos los procesos judiciales que analizaron las demandas presentadas por Trump fallaron que no hubo tal fraude.

En diciembre de 2023, Giuliani, que fue abogado de Trump, fue condenado a pagar un total de 148 millones de dólares (135 millones de euros) en daños y perjuicios a dos trabajadoras a las que acusó de amañar los resultados electorales en el estado de Georgia en 2020. Un jurado popular formado por ocho personas determinó que el exabogado del magnate debía pagar a cada una de las trabajadoras 16 millones por "difamación" y 20 millones por "estrés emocional", mientras que las dos recibieron 75 millones en total por "daños punitivos".

"Otorgo un indulto total, completo e incondicional a todos los ciudadanos estadounidenses por cualquier conducta relacionada con (...) sus esfuerzos para exponer el fraude electoral y las vulnerabilidades en dichas elecciones", ha señalado en un documento difundido por el abogado de indultos del Departamento de Justicia, Ed Martin, en su cuenta personal de la red social X, que recoge el listado de 77 personas beneficiadas por la medida.

El inquilino de la Casa Blanca "pone fin a una grave injusticia nacional perpetrada contra el pueblo estadounidense tras las elecciones presidenciales de 2020 y continúa el proceso de reconciliación nacional", según defiende la orden que especifica que "no se aplica al presidente de Estados Unidos". El indulto impide a cualquier administración futura iniciar un proceso penal en contra de los afectados.

Además del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, entre los beneficiados por el indulto están el jefe de Gabinete de Trump en 2020, Mark Meadows; los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro; el asesor de Trump Boris Epshteyn; y varios expresidentes del Partido Republicano en estados como Georgia, Arizona y Nevada.