Alerta de tsunami en Japón tras un terremoto de magnitud 6,7 en el noreste del país

El seísmo se produjo frente a las costas de Iwate, que resultó una de las regiones más afectadas, junto con la vecina de Miyagi

Una alerta de tsunami en Japón en una televisión, en una imagen de archivo.

Una alerta de tsunami en Japón en una televisión, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Seul

Un fuerte terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), desatando una alerta de tsunami.

El seísmo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.

Tuvo una intensidad de 4 en la escala japonesa de 0 a 7 en las zonas más afectadas de Iwate y la vecina prefectura de Miyagi.

