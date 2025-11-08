EEUU
Al menos cuatro muertos y 11 heridos por un atropello masivo tras una persecución policial en Florida
El vehículo perseguido acabó estrellándose contra un bar frecuentado por la comunidad LGBTQ en la ciudad de Tampa
EUROPA PRESS
Al menos cuatro personas han muerto y once han resultado heridas en la ciudad estadounidense de Tampa, en el estado de Florida, durante una persecución policial que terminó cuando el vehículo sospechoso acabó estrellándose contra un bar y arrollando a su clientela.
El sospechoso ha sido identificado como Silas Sampson, de 22 años, que se dio a la fuga en cuanto la Policía le dio el alto, poco después de la medianoche del viernes al sábado, hora local, por conducir de manera temeraria.
Tras varias maniobras infructuosas para conseguir que se detuviera, Sampson acabó enfilando la Séptima Avenida a toda velocidad antes de perder el control del coche y arrollar a la clientela del bar 'Bradley's', un conocido punto de encuentro de la comunidad LGBTQ en la ciudad.
Tres de las personas atropelladas murieron en el acto y una cuarta falleció de camino al hospital, según el comunicado publicado por la Policía de Tampa en su página web. Una de las personas heridas se encuentra en estado crítico. Sampson ha sido detenido y se encuentra ahora mismo bajo custodia.
- Aviserrano empezará a buscar 300 perfiles técnicos en La Carlota desde diciembre
- Rafael Campanero 'abrazará' a El Arcángel
- El alcalde de Córdoba ante el desahucio del carnicero del Naranjo: 'Estaba en precario y no se podía sacrificar el bienestar de los mayores
- Y tras más de 9.000 partos nació en Córdoba Juan de Dios, un niño que ha hecho historia
- La campaña de la aceituna seguirá este año en Córdoba sin el contingente extranjero
- Luz verde al nuevo hotel de cuatro estrellas que tendrá Córdoba en la Ribera
- Vueling amplía su oferta de vuelos en Andalucía: estos son sus nuevos destinos
- Sadeco aprueba un nuevo convenio colectivo: cien nuevas plazas, plan de conciliación y gafas