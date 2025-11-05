Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Frase de 'El señor de los anillos'

"...And so it begins": el críptico mensaje de Trump tras el revés electoral para los republicanos en las urnas

El partido del presidente de EEUU registra malos resultados en las elecciones a la alcaldía de Nueva York, y en los estados de Virginia y Nueva Jersey, el mismo día que se cumple un año de su victoria en las presidenciales

Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Foto de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. / AARON SCHWARTZ / EFE

Redacción

Barcelona

Donald Trump es un hombre supersticioso, según explican los periodistas políticos que le siguen de cerca. Por lo que, más allá del revés electoral sufrido por los republicanos en las elecciones a la alcaldía de Nueva York y en los estados de Virginia, Nueva Jersey y California, quizás tampoco ha encajado demasiado bien la coincidencia de estos resultados adversos con el primer aniversario de su victoria en las presidenciales de 2024 frente a Kamala Harris.

El presidente de EEUU ha reaccionado en un primer momento a los resultados de los comicios de este martes con un mensaje quitando el mérito al ganador en Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, así como al resto de demócratas que han batido en las urnas a republicanos. ""LA AUSENCIA DE TRUMP EN LAS PAPELESTAS Y EL CIERRE DEL GOBIERNO FUERON LAS DOS RAZONES POR LAS QUE LOS REPUBLICANOS PERDIERON LAS ELECCIONES ESTA NOCHE", según las encuestas", escribió Trump en su red social, haciendo un uso extensivo de las mayúsculas, como es habitual en él.

Poco después, Trump ha reiterado en Truth Social su apuesta por "aprobar la reforma electoral", "la identificación de los votantes" y su rechazo al "voto por correo", al tiempo que ha abogado por "salvar" al Tribunal Supremo del 'packing', en referencia al aumento de los magistrados del alto tribunal para modificar su equilibrio ideológico. "¡Poned fin al filibusterismo!", ha añadido.

Sin embargo, más tarde ha colgado otro mensaje mucho más críptico y que algunos han relacionado con la obra de J. R. R. Tolkien 'El señor de los anillos'. "...AND SO IT BEGINS!", que traducido sería "y así empieza".

En 'El señor de los anillos: las dos torres', el rey Théoden pronuncia esta frase durante la batalla del Abismo de Helm, en el momento en que las fuerzas de Saruman se disponen a asaltar la fortaleza.

Durante la campaña, Trump se cebó especialmente con Mamdani, a quien calificó erróneamente de "comunista" y de "odiador de judíos" y amenazó con retirar los fondos federales que recibe la ciudad de Nueva York si él ganaba las elecciones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Consternación entre los bomberos de Córdoba por la muerte de un compañero mientras practicaba ciclismo
  2. El Ayuntamiento de Córdoba, a punto de adjudicar con 7 años de retraso la obra de la Cañada Real Soriana
  3. La Diputación vuelve a sacar a la venta y por más valor una parcela para hacer VPO en la Carrera del Caballo
  4. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indemnizar a una conductora cuyo vehículo sufrió daños por una arqueta en mal estado
  5. Tras un octubre más seco de lo normal...¿vuelven las lluvias a Córdoba?
  6. Córdoba opta por una iluminación navideña más tradicional y repite espectáculo de luz y sonido en Cruz Conde
  7. Un plan urbanístico pretende impulsar el polígono San Carlos de Córdoba
  8. Oteros presenta un ERE para su red de Andalucía, incluyendo las cuatro tiendas de Córdoba y sus 15 trabajadores

Detenido tras atropellar "deliberadamente" a varias personas en la isla francesa de Oléron y causar cinco heridos

Detenido tras atropellar "deliberadamente" a varias personas en la isla francesa de Oléron y causar cinco heridos

El Gobierno acoge esta semana a otros 100 menores migrantes solos requeridos por el TS y le quedan 270 por atender

El Gobierno acoge esta semana a otros 100 menores migrantes solos requeridos por el TS y le quedan 270 por atender

Las hipotecas variables se abaratan, pero los hogares aún pagan un 40% más que hace cuatro años

Las hipotecas variables se abaratan, pero los hogares aún pagan un 40% más que hace cuatro años

El IMAE aprueba dos subvenciones al Califa Fest y el Córdoba Live pese al duro informe de la Intervención General

El IMAE aprueba dos subvenciones al Califa Fest y el Córdoba Live pese al duro informe de la Intervención General

Ochavillo del Río se cita con el duende el próximo 15 de noviembre con la celebración de su 19º Colón Flamenco

Ochavillo del Río se cita con el duende el próximo 15 de noviembre con la celebración de su 19º Colón Flamenco

Córdoba baila por la infancia en una gala solidaria a beneficio de la Fundación Tierra de Hombres

Córdoba baila por la infancia en una gala solidaria a beneficio de la Fundación Tierra de Hombres
Tracking Pixel Contents