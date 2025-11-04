En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas rusas estrechan el cerco a Kúpiansk y amplían control de Pokrovsk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski visita a sus tropas en el frente de la asediada Pokrovsk
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, visitó este martes cerca de la asediada ciudad de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk, a una de las unidades que defienden esta parte del frente bélico.
“La situación operativa cerca de Pokrovsk y en las afueras fue el principal tema de conversación con los soldados de la 25ª Brigada Separada Aerotransportada Sicheslav, que está implicada en las operaciones defensivas en este sector del frente”, escribió Zelenski en sus redes sociales.
Un ataque ucraniano con drones obliga a cerrar una petroquímica y refinería de petróleo rusas
Una petroquímica y una refinería de petróleo rusas han tenido que cesar sus actividades tras un nuevo ataque con drones de las fuerzas ucranianas durante la pasada noche, como parte del nuevo plan de Kiev de golpear la infraestructura energética con fines militares cerca de sus fronteras, a la espera de recibir el armamento necesario de sus socios para objetivos en el interior de Rusia. Las autoridades ucranianas han informado de que se trata de una petroquímica ubicada en la provincia de Baskortostán, en la región de los Urales, y en la de Nizhni Nóvgorod. "Han suspendido sus operaciones tras un ataque con drones esta noche", ha contado el encargado de la oficina de información, Andri Kovalenko, en su perfil de Telegram. Asimismo, ha informado de cortes de luz en la fronteriza provincia de Kursk, extremo confirmado por las propias autoridades rusas, quienes han precisado que se produjo después de que drones ucranianos golpearan una subestación en Belovski.
Las fuerzas rusas estrechan el cerco a Kúpiansk y amplían control de Pokrovsk
Las fuerzas rusas continuaron estrechando el cerco a la ciudad de Kúpiansk (Járkov) y ampliaron su control en Pokrovsk, importante nudo logístico de Donetsk, también cercado por los militares rusos, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su parte de guerra diario. "En la ciudad de Kúpiansk de la región de Járkov, las unidades del Sexto Ejército continúan estrechando el cerco a la agrupación enemiga", señaló en Telegram el mando castrense ruso. Según Defensa, los militares rusos repelieron un nuevo contraataque de la Brigada 1 de la Guardia Nacional ucraniana que buscaba abrirse paso al río Oskol y garantizar la retirada de las unidades bloqueadas en el margen izquierdo del río. "Continúa estrechándose el cerco de la agrupación enemiga por el nordeste en las cercanías de la localidad de Petropávlivka de la región de Donetsk", puntualizó la dependencia.
Rusia lanza 130 drones contra Ucrania y más de treinta impactan en catorce localizaciones
Rusia atacó durante la pasada noche Ucrania con 130 drones de los que 31 impactaron en catorce localizaciones distintas no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana. Además de los drones, Rusia lanzó un misil balístico Iskander-M y seis misiles antiaéreos S-300 que no fueron derribados. Según el parte de este componente de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, 92 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas. Cerca de ochenta de los drones lanzados por Rusia eran aparatos no tripulados kamikaze Shahed. En el momento de la publicación del parte varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano.
El embajador de Trump en la OTAN supervisa en Kiev los envíos de misiles Patriot
El embajador de EE.UU. ante la OTAN, Matthew Whitaker, fue recibido el lunes junto a sus homólogos de algunos de los principales socios europeos de Ucrania por el presidente Volodímir Zelenski, en una reunión celebrada en Kiev que sirvió para explorar nuevas posibilidades de reforzar las defensas aéreas ucranianas. “Quiero asegurarme de que todo funciona de forma correcta, de que el Ejército (ucraniano) está recibiendo todo lo que necesita, que los sistemas de defensa aérea Patriot y los misiles PAC-3 y PAC-2 se están entregando de la forma más rápida posible, para que ustedes puedan proteger su infraestructura crítica ahora que se acerca el invierno”, dijo Whitaker, citado por la presidencia ucraniana, durante el encuentro. Whitaker es uno de los pocos altos cargos de la administración Trump que ha visitado Kiev desde la llegada a la Casa Blanca del promotor inmobiliario neoyorquino. Su visita y su participación en la reunión junto con representantes de los aliados europeos de Ucrania es otro signo de la mejora de las relaciones entre Zelenski y Trump. El embajador de Trump ante la OTAN dijo también que Ucrania, EE.UU. y los países europeos que pagan por el armamento estadounidense que compra Kiev están trabajando en los paquetes de material militar que los ucranianos han de recibir este mes y el siguiente a través de esta fórmula.
Ucrania intenta evitar que caiga Pokrovsk
Mientras el Ejército de Ucrania aún resiste en Pokrovsk a las tropas de Rusia, que quedó en evidencia al afirmar prematuramente la captura de esa ciudad, los drones rusos golpean las líneas de suministro vitales para los defensores y la infantería invasora se acumula en la urbe, cuya situación ha generado llamamientos ucranianos para abandonarla. Ucrania envió unidades de asalto adicionales y operativos de fuerzas especiales a la zona, que ha resistido los ataques de Rusia durante más de un año, informó este lunes el 7 Cuerpo de Ejército.
Ucrania dice haber alcanzado otra refinería en la región rusa de Sarátov
El Estado Mayor de Kiev informó este lunes de un nuevo ataque del Ejército ucraniano que habría alcanzado las instalaciones de una refinería situada en la región de Sarátov de Rusia.
“Durante la noche del 3 de noviembre”, indica la nota del Estado Mayor, “unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon la refinería de Sarátov”.
Ucrania bombardea una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han informado este lunes de un bombardeo sobre una refinería de petróleo en la región rusa de Sarátov, defendiendo de nuevo que este tipo de objetivos son legítimos porque facilitan la continuación de la invasión lanzada pro el presidente Vladimir Putin en febrero de 2022. El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha asegurado que, como consecuencia del ataque, las instalaciones de la refinería han sufrido un incendio, en un mensaje difundido en redes sociales y que está también acompañado de una imagen que mostraría las llamas. Asimismo, ha incidido en que se trata de una de las refinerías más antiguas de toda Rusia, con un volumen de procesamiento de 4,8 millones de toneladas de crudo al año.
Rusia informa de avances en la ciudad ucraniana de Pokrovsk tras una nueva noche de bombardeos
Las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado este lunes de madrugada una nueva batería de bombardeos sobre Ucrania, dentro de una campaña militar que se habría saldado en la parte este del país con supuestos avances en la ciudad de Pokrovsk, situada en la región de Donetsk y cuyo control es clave tanto en términos logísticos como simbólicos. El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que sus militares han ingresado y afianzado posiciones en el barrio de Prigordoni, al tiempo que habrían repelido ataques en otros frentes con los que, según Moscú, las tropas ucranianas "intentaban romper el cerco". Asimismo, el Gobierno ruso también ha informado de avances en la ciudad de Kupiansk, en la provincia de Járkov. Según esta versión, "el enemigo fue expulsado de cuatro posiciones fortificadas en la zona industrial", si bien del lado ucraniano no se ha pronunciado ninguna autoridad.
Zelenski anuncia reuniones con sus socios esta semana sobre defensas aéreas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció en su discurso a la nación del domingo que mantendrá esta semana “reuniones” con sus socios para que sigan contribuyendo a reforzar las defensas aéreas de Ucrania. “Habrá reuniones”, dijo Zelenski, que agregó que su administración ha presentado a los aliados “todos los cálculos y posibles opciones” para que Ucrania pueda cubrir sus necesidades más urgentes en materia de defensa aérea. Zelenski hizo este anuncio después de informar de que se ha completado la transferencia de sistemas Patriot adicionales facilitados a Kiev por Alemania. Según la cuenta de X German Aid to Ukraine, que sigue las entregas de armamento de Berlín a Ucrania, Kiev ha recibido en este envío los dos sistemas Patriot que había prometido en agosto. Dinamarca, Lituania y Noruega han contribuido con dinero a que se materialice el envío.
