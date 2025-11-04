Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El Ejército israelí confirma la muerte de cuatro miembros de Hizbulá y dice que están "jugando con fuego"

Familias palestinas desplazadas, entre ellas huérfanos, viven en un campamento provisional dentro del campo de refugiados en el centro de Gaza.

Familias palestinas desplazadas, entre ellas huérfanos, viven en un campamento provisional dentro del campo de refugiados en el centro de Gaza. / EP

O. González / R. Gargoi / D. Campayo / S.Vázquez

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

"Es algo muy lógico": un joven andaluz se va a vivir a Galicia y comparte el truco que usa en casa para secar la ropa rápido cuando llueve

Caso Koldo: la Guardia Civil revela los mensajes de Torres sobre las trabas de Illa para comprar test en Canarias

Black Friday 2025 en Córdoba: Las claves de la jornada comercial más esperada del año

"Conseguimos imitar la luz del día": una experta explica cómo simular la luz natural en las habitaciones interiores

Teresa Olivera, abuela de Caroline, en uno de sus múltiples llamamientos para encontrar a su nieta.

