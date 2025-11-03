Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania dice haber alcanzado otra refinería en la región rusa de Sarátov

El Estado Mayor de Kiev informó este lunes de un nuevo ataque del Ejército ucraniano que habría alcanzado las instalaciones de una refinería situada en la región de Sarátov de Rusia.

“Durante la noche del 3 de noviembre”, indica la nota del Estado Mayor, “unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania golpearon la refinería de Sarátov”.