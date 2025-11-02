Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos cuatro muertos en un ataque ruso en Samarivsk

Al menos cuatro personas han muerto este domingo en un ataque ruso sobre el distrito de Samarivsk, en la provincia ucraniana de Dnipropetrovsk, cerca de la línea del frente entre las fuerzas ucranianas y las rusas.

"Dos niños de 11 y 14 años de edad han muerto. Nuestras condolencias para los familiares. En total, la tragedia ha costado la vida a cuatro personas", ha informado la administración militar regional ucraniana de Dnipropetrovsk en su cuenta en Telegram.