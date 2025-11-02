Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

La muerte sigue presente en Gaza pese a la tregua: ataques israelíes, toneladas de explosivos sin detonar y hambruna Ahmed presenta su colección de pérdidas. Como gazatí del norte de la Franja, son muchas, pero, en los últimos días, han aumentado, pese al alto el fuego en vigor. Un amigo de la infancia, varios compañeros de trabajo, los hermanos de sus amigos, su jefe, y un abultado etcétera. En la lista, incluye sus nombres y apellidos. Los acompaña de fotografías juntos, instantes preciados de una vida pasada. "Los recuerdo a todos y los momentos tan bonitos que pasamos juntos, todo esto por Palestina", lamenta a este diario. Entre las ausencias, está, de nuevo, la de la sensación de seguridad, sumada a los alimentos, un refugio digno, y la posibilidad de pensar en el mañana. En una Franja de Gaza bajo el alto el fuego, la muerte sigue bien presente.

Netanyahu amenaza con "actuar según sea el necesario" contra Hizbulá en el Líbano El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este domingo, ante su gabinete, de que Israel actuará "según sea necesario" si Hizbulá continúa siendo una amenaza en el Líbano y no se desarma totalmente. "No permitiremos que el Líbano se convierta en un nuevo frente en nuestra contra y actuaremos según sea necesario", subrayó Netanyahu en un comunicado, en el que reiteró el supuesto "derecho a la legítima defensa, tal como se estipula en los términos del alto el fuego", dijo.

Israel suma ya 236 muertos pese al alto el fuego Israel mató el sábado a otros tres gazatíes, informó hoy el recuento del Ministerio de Sanidad, aumentado a 236 los palestinos asesinados por fuego israelí, la mayoría civiles, desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre. Además, los cuerpos sin vida de otros tres palestinos fueron hallados entre los escombros, mientras que un cuarto falleció a causa de sus heridas, detalla el informe, que cifra en seis el número de gazatíes heridos el sábado que llegaron a los hospitales.

Israel sigue destruyendo edificios residenciales en Gaza pese al alto el fuego El Ejército israelí continúa destruyendo viviendas en áreas bajo su control tanto en el sur como en el norte de la Franja de Gaza, confirmaron este domingo fuentes locales, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre. Las explosiones escuchadas esta madrugada se debieron a operaciones de demolición perpetradas por las fuerzas israelíes contra la ciudad de Fukhari, al este de Jan Yunis en el sur de Gaza, detalló a EFE una fuente en la zona.

Israel pierde a la opinión pública de EEUU, la mayor amenaza estratégica para los planes de Netanyahu Durante las últimas décadas ha habido pocas cosas tan sagradas en Estados Unidos como el apoyo a Israel. Un apoyo incondicional y bipartidista, regado con miles de millones anuales en asistencia militar, blindaje diplomático y militancia beligerante hacia sus adversarios. Cualquier otro posicionamiento, incluso a nivel de calle o mediático, se consideraba poco menos que un tabú, desechable y ofensivo. Pero esa alianza inquebrantable se está resquebrajando. El rechazo extendido a la matanza y destrucción de Gaza ha generado un cambio sísmico en la opinión pública. Israel está perdiendo a las nuevas generaciones de estadounidenses. También a los demócratas, mientras se abren serias grietas en el campo conservador. Las implicaciones estratégicas a medio plazo son evidentes. Sin el respaldo pleno de Washington, difícilmente podrá Israel seguir actuando con impunidad o mantener la ocupación ilegal de los territorios palestinos.

Israel confirma la muerte de cuatro miembros de Hizbulá El Ejército israelí confirmó este domingo la muerte de cuatro miembros de la fuerza de élite de Hizbulá, entre ellos un presunto alto cargo, en un ataque aéreo contra el sur del Líbano; mientras que el ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió al grupo chií de que están "jugando con fuego". El ataque se produjo este sábado y en él fueron asesinados un oficial de apoyo logístico de la fuerza Radwan, la unidad de élite de Hizbulá, junto a otros tres milicianos de esta unidad, según un comunicado castrense que no identificó a las víctimas.

Decenas de miles de israelíes conmemoran el asesinato de Isaac Rabin en Tel Aviv Decenas de miles de israelíes conmemoraron este sábado en Tel Aviv los 30 años del asesinato a manos de un judío extremista del primer ministro Isaac Rabin, en un encuentro a favor de la democracia y la paz en el que participaron los ministros en la oposición. "Hay quienes distorsionan el judaísmo y lo convierten en una política de odio y violencia", afirmó el líder de la oposición, Yair Lapid, ante unas 80.000 personas, según estimaciones de los organizadores.

Las autoridades de Gaza constatan cinco muertos por ataques israelíes en las últimas 48 horas El Ministerio de Salud de Gaza ha constatado la muerte de cinco personas en los ataques israelíes de las últimas 48 horas y ha aprovechado para denunciar que las operaciones del Ejército israelí han dejado ya 226 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 11 de octubre. En su balance de este sábado, la institución sanitaria del movimiento islamista palestino Hamás, ha confirmado un total de 22 muertos desde el jueves. A los cinco fallecidos en los últimos ataques suma otros 17 hallados entre los escombros de ataques previos. Otras nueve personas han resultado heridas. En total, los ataques israelíes durante la guerra de Gaza han dejado un total de 68.858 muertos y 170.664 heridos desde el 7 de octubre de 2023.

Cinco gazatíes muertos y 9 heridos por Israel desde el jueves El Ejército israelí mató a cinco gazatíes e hirió a otros nueve desde el jueves, pese al alto el fuego que impera en la Franja, informó este sábado el Ministerio de Sanidad local, en un recuento que no incluye posibles víctimas en el día de hoy. Con ellos, aumentó a 226 el total de muertos desde el inicio del alto el fuego el pasado día 10, a los que se suman cerca de 600 heridos, la mayoría el pasado 28 de octubre cuando Israel comenzó de nuevo a bombardear el enclave durante unas 16 horas, matando a 104 personas, casi la mitad niños.