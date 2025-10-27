Trump y Bessent celebran y sienten como propia la victoria de Milei en las elecciones de medio mandato de Argentina

Donald Trump sintió como propia la victoria electoral del ultraderechista argentino, Javier Milei. "Quiero felicitarlo por el triunfo, él contó con mucha ayuda de nuestra parte. Le di mi apoyo, un apoyo muy firme", dijo a la prensa en pleno vuelo a Tokio. "Fue realmente inesperado conseguir una victoria de ese alcance, algunos pensaban que sería difícil ganar. Y no solo ganó, sino que ganó por mucho. Así que eso fue algo fantástico".

El magnate republicano quiso compartir la buena nueva con el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, quien no solo organizó la arquitectura financiera para asistir a Milei en medio de graves peligros económicos, sino que intervino directamente en el mercado argentino como si se tratara de un funcionario más del Gobierno del país sudamericano. "Le doy mucho crédito a Scott, a Jamieson (Greer, representante comercial de Estados Unidos), a todos, a Marco (Rubio, secretario de Estado), porque, como saben, estamos apoyando a muchos países de América del Sur". Para Trump respaldar a Milei es apenas parte de una visión general sobre lo que espera Washington de la región. "Estamos logrando un gran control allí en muchos sentidos, incluyendo el hecho de que no queremos sus drogas. No queremos que las drogas entren a nuestro país. Y ustedes lo están viendo", dijo en alusión a los hundimientos de lanchas en el Caribe sur, cerca de las costas de Venezuela, y el Pacífico colombiano.

Bessent también saludó con entusiasmo al anarcocapitalista: "Felicitaciones al presidente Milei por las exitosas elecciones intermedias de La Libertad Avanza". A partir de estas elecciones en las que obtuvo casi el 41% de los votos a nivel nacional, el extertuliano televisivo "tiene un mandato renovado para el cambio". Estos resultados "son un claro ejemplo de que la política de la Administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando". Y añadió: "Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino".

La respuesta del argentino

Milei no se ahorró halagos a Trump y Bessent. "La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina como modelo de libre empresa". El ultraderechista extendió sus mieles retóricas al secretario del Tesoro. "Gracias por sus amables palabras y su inquebrantable apoyo. Esta rotunda victoria de La Libertad Avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad, la prosperidad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante demasiado tiempo". Milei destacó la "labor superlativa de Bessent" que permitió revertir el escenario electoral y la "visión extraordinaria" de Rubio de asignarle a Argentina un papel de aliado vital de la Casa Blanca. "Lo que están haciendo es rediseñar el orden geopolítico mundial".