Guerra en Oriente Próximo, en directo | Israel alega que la Corte Penal Internacional está politizada y niega que incumpla el derecho internacional

La posibilidad de lograr una paz duradera en Oriente Próximo quebró el domingo, después de que Israel haya bombardeado desde el aire Rafah, debido a un presunto ataque de milicianos contra sus tropas. Horas después, Israel anunció que vuelve a aplicar el alto el fuego mientras sigue identificando los rehenes muertos devueltos por Hamás. El Movimiento de Resistencia Islámica ha entregado ya los restos de once de los 28 cautivos fallecidos y todavía quedarían los cuerpos de otros 15 en la Franja de Gaza.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Ángeles Vázquez La AN imputa al presidente de Sidenor El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha imputado por delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga Gómez, y otros dos de sus directivos por la venta de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI) con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y de que el material vendido iba a ser utilizado para la fabricación de armamento. Lea aquí la noticia completa.

"Ocultar crímenes" de Israel Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha condenado este jueves "una continuación de los intentos de la ocupación por ocultar sus crímenes" tras la decisión del Tribunal Supremo de Israel de otorgar al Gobierno otros 30 días para decidir si permite o no la entrada de periodistas extranjeros en la Franja de Gaza. "Condenamos la continua prohibición de entrada a la prensa extranjera a la Franja de Gaza por parte de la ocupación, y rechazamos en particular la decisión del llamado Tribunal Supremo de Israel", ha declarado la Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza a través de su canal en Telegram. "Consideramos esta decisión una continuación de los intentos de la ocupación por ocultar y evadir sus crímenes, y una consolidación de la política de censura informativa que ha practicado desde el estallido de su guerra criminal contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza", ha agregado.

El enviado de la ONU califica de "frágil" la tregua en Gaza El enviado adjunto de la ONU para Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, afirmó este jueves que el alto el fuego en Gaza ofrece una "oportunidad excepcional" para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos pero advirtió de que la tregua es "frágil" y "precaria". "Sin un apoyo decidido para la reconstrucción y la entrega de ayuda, la región corre el riesgo de volver a caer en la violencia", dijo Alakbarov en el Consejo de Seguridad, y agregó que el alto el fuego es "extremadamente frágil" y que "debe evitarse a toda costa la vuelta al conflicto".

La UE quiere contribuir a la gobernanza transitoria y la reconstrucción de Gaza Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se mostraron este jueves dispuestos a contribuir a la gobernanza transitoria de Gaza y a su reconstrucción, tras el acuerdo de paz auspiciado por EE.UU. en Oriente Medio, y se comprometieron a reforzar los mandatos de las dos misiones civiles de los Veintisiete desplegadas en Palestina. En las conclusiones aprobadas durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada hoy en Bruselas, la Unión Europea se dijo "preparada para contribuir a la estabilización, la gobernanza transitoria, la recuperación y la reconstrucción de Gaza".

Trump afirma que Israel no se anexionará Cisjordania El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que Israel no se anexionará la Cisjordania ocupada tras la votación preliminar en el Parlamento israelí para incorporar dicho territorio. "Israel no va a hacer nada con Cisjordania...no se preocupen por ello", respondió durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Rubio, tras la reunión con Netanyahu: "Nos sentimos seguros y positivos" sobre alto el fuego El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró al término de su encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que la Administración estadounidense se siente "con seguridad" y "positiva" respecto al acuerdo de alto el fuego en Gaza, aunque incidió en que aún existen "obstáculos importantes". "Nos sentimos seguros y positivos con el progreso que se ha hecho, también tenemos claros los desafíos", aseguró Rubio, quien aseguró que el desarrollo del acuerdo es una de las principales prioridades del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Sánchez pide a la UE presionar a Israel manteniendo las sanciones El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, considera que la Unión Europea debe seguir presionando al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu manteniendo las sanciones comunitarias a Israel y suspendiendo el acuerdo comercial con este país. Esta es la posición que, según fuentes del Gobierno español, defiende Sánchez en el debate que sobre la situación en Oriente Medio mantienen este jueves los líderes de los Veintisiete en la reunión del Consejo Europeo

Israel dice haber matado a ocho gazatíes que participaron en el ataque del 7 de octubre El Ejército de Israel aseguró este jueves que, a lo largo de sus ataques en Gaza, mató a ocho milicianos gazatíes que participaron en ataque del 7 de octubre de 2023, en el que 1.200 personas fueron asesinadas y otras 251 secuestradas en territorio israelí. "Siguiendo un análisis de inteligencia, puede ahora revelarse que el Ejército y el Shin Bet eliminaron de forma precisa a ocho terroristas que se infiltraron en territorio israelí y tomaron parte de la brutal masacre", recoge un comunicado de las fuerzas armadas israelíes.

La Autoridad Palestina y Estados árabes condenan los planes de Israel sobre Cisjordania El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna sobre áreas limitadas de Cisjordania, condenó este jueves, junto a numerosos Estados árabes, que el Parlamento israelí haya aprobado -en una primera lectura- un proyecto para anexionarse Cisjordania. Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Yibuti, Arabia Saudí, Omán, Gambia, Catar, Kuwait, Libia, Malasia, Egipto, Nigeria, la Liga de los Estados Árabes y la Organización para la Cooperación Islámica son los Estados y organismos que, según el comunicado del Ministerio de ANP, se adhieren a la condena "enérgica" de los planes de Israel de imponer la "soberanía israelí" sobre Cisjordania ocupada y los "asentamientos coloniales ilegales israelíes".