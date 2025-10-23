En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Otro ataque masivo ruso con drones y misiles dejó sin luz a una parte de Cherníguiv, en el norte del país, al golpear una infraestructura de suministro de energía térmica y otra de suministro de electricidad
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Ataques con drones
Rusia lanzó anoche contra territorio ucraniano 130 drones de los que 92 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este jueves. Otros 25 drones no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones distintas. Fragmentos de drones destruidos en el aire por las defensas ucranianas cayeron en otros once lugares, según la Fuerza Aérea.
Nuevo paquete de sanciones contra Rusia
Los veintisiete gobiernos de la Unión Europea han aprobado este jueves el decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia desde que comenzó la invasión de Ucrania, antes de reunirse con el presidente Volodomir Zelenski, que incluye nuestras medidas contra el sector financiero y energético, además de restricciones a la libertad de movimiento para los diplomáticos rusos. Lea aquí la noticia completa.
Estados Unidos sanciona a las dos principales petroleras rusas
La Administración de Donald Trump ha impuesto este miércoles un paquete de sanciones contra las principales empresas petroleras rusas, alegando "falta de compromiso" por parte de Moscú con las negociaciones para un acuerdo de paz, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. (Seguir leyendo)
Rusia ataca una guardería llena de niños en Járkov
Una guardería en la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, fue alcanzada este miércoles por un ataque ruso, dejando al menos una persona muerta y seis heridas, según fuentes oficiales. El impacto provocó un incendio y obligó a los rescatistas a evacuar a 48 niños y docentes que se refugiaban en el sótano del edificio. Imágenes difundidas por el Servicio Estatal de Emergencias muestran el dramático momento en que los menores eran sacados entre los escombros. Dos de los heridos están en estado grave, mientras que otras regiones como Kiev, Odesa y Chernigov también sufrieron bombardeos que, según el presidente Volodímir Zelenski, han dejado al menos siete muertos, incluidos dos niños. Las autoridades ucranianas continúan con las tareas de rescate y verificación de daños.
EEUU anunciará un "aumento sustancial" de sus sanciones a Rusia tras suspender la reunión entre Trump y Putin
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, dijo este miércoles que en las próximas horas Washington anunciará un "aumento sustancial" en sus sanciones a Rusia, un día después de que la Casa Blanca aplazara de manera indefinida la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladímir Putin. (Seguir leyendo)
¿Por qué Trump no quiere ahora reunirse con Putin? Las razones que han 'pospuesto' la cumbre de Budapest
"No quiero perder el tiempo", dijo el martes, en tono despectivo, Donald Trump, cuando los periodistas le preguntaron acerca del inminente, luego cancelado, encuentro de Budapest con su homólogo ruso, Vladímir Putin. Y es que, tras la llegada del magnate neoyorquino a la Casa Blanca, las otrora reverenciadas y mediáticas cumbres entre las dos superpotencias nucleares, que durante la Guerra Fría del siglo XX se preparaban con meticulosidad y mediante una pléyade de reuniones previas de funcionarios, expertos y 'sherpas' de ambos bandos, en una atmósfera presidida por la corrección y la cortesía diplomática, se asemejan ahora más a una transacción inmobiliaria a cara de perro, o mejor, a una negociación entre tiburones empresariales, con desplantes, salidas de tono, faroles y actos teatrales, habituales de este tipo de tratos. (Seguir leyendo)
Un muerto y un herido tras un ataque de dron ucraniano en Briansk
Un civil ruso murió y otro resultó herido tras el ataque de un dron ucraniano en la región fronteriza de Briansk, según informó el gobernador local, Alexandr Bogmoaz.
"El régimen de Kiev continua perpetrando crímenes inhumanos contra civiles. El Ejército ucraniano atacó con drones kamikaze a civiles de la localidad de Andréikovichi del distrito Pogarski. A consecuencia de las acciones terroristas, lamentablemente, murió un civil", escribió en su canal de Telegram.
Según Bogomaz, otro civil resultó herido.
La Comisión de Defensa del Congreso apoya a Ucrania y condena los ataques rusos a la UE
La Comisión de Defensa del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley del PP en la que se reafirma el compromiso de España con Ucrania y se condena el creciente número de ataques híbridos perpetrados por Rusia contra los países de la Unión Europea.
Una iniciativa que ha salido adelante con 30 votos a favor y 5 abstenciones y en la que se reconoce que Ucrania, como víctima de la agresión de Rusia, "tiene el derecho inmanente de legítima defensa, en consonancia con el artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas".
Líderes de UE arropan mañana a Zelenski
Los líderes de la Unión Europea exhibirán este jueves su apoyo al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, al que arroparán en la idea de que toda negociación de paz parta de la situación actual sobre el terreno y no de cesiones de territorio a Rusia, en una cumbre en la están llamados a concretar el préstamo de reparación de 140.000 millones a Ucrania financiado con el efectivo generado por los activos rusos congelados.
El mandatario ucraniano participará en persona en la cumbre europea marcada por los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de lanzar negociaciones con Rusia para un alto el fuego con posibles cesiones ante el presidente ruso, Vladimir Putin, una situación que provocó la rápida reacción de los líderes europeos para confirmar su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y recalcar que cualquier negociación se base en las actuales líneas de contacto.
Ucrania lucha por mantener Kúpiansk, un vital nudo ferroviario en la región de Járkov
Las fuerzas ucranianas resisten los avances rusos en Kúpiansk, un nudo ferroviario vital en el noreste de Ucrania, en la región de Járkov, cuya eventual captura intensificaría la presión sobre la capital regional hacia el oeste y sobre Izium, puerta de entrada a la provincia de Donetsk, al sur.
La situación de los defensores ucranianos en la ciudad, una prioridad máxima para la actual ofensiva rusa, se ha deteriorado recientemente, según analistas militares e informes del campo de batalla.
