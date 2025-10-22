Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Otro ataque masivo ruso con drones y misiles dejó sin luz a una parte de Cherníguiv, en el norte del país, al golpear una infraestructura de suministro de energía térmica y otra de suministro de electricidad

Soldados ucranianos instalan redes para protegerse de los drones en una zona del Donetsk.

Soldados ucranianos instalan redes para protegerse de los drones en una zona del Donetsk. / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Córdoba proclama a su nueva Reina de las Flores en la reapertura del Quiosco de la Trucha
  2. Consternación en Hornachuelos por el fallecimiento de un corredor en la Ruta de la Miel
  3. La historia de Cristina, una cordobesa con una enfermedad extremadamente rara: resistir cuando todo tiembla
  4. El comercio de cercanía en Córdoba se enfrenta a la estrategia del 'flagship' y de la experiencia de marca por encima del producto
  5. La Guardia Civil interviene 29 armas prohibidas en la Feria de Baena
  6. Tres jóvenes de Córdoba encuentran con Silbon la llave al mercado laboral
  7. ¿Cuándo lloverá hoy en Córdoba? Esto es lo que espera la Aemet
  8. El Córdoba CF confía en Diego Tristán para entrenar a sus delanteros del futuro

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La extinción global actual aún no es comparable a la de los dinosaurios, pero avanza imparable

La extinción global actual aún no es comparable a la de los dinosaurios, pero avanza imparable

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre

El tiempo en Villaviciosa de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre

El tiempo en Montalbán: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre

El tiempo en Villanueva de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre

El tiempo en Priego de Córdoba: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre

El tiempo en Cabra: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre

El tiempo en Lucena: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre

El tiempo en Lucena: esta es la previsión meteorológica de hoy, miércoles 22 de octubre
Tracking Pixel Contents